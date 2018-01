Catalogna, accordo tra gli indipendentisti: Puigdemont rieletto presidente

Catalogna: accordo indipendentisti su Puigdemont presidente

I due principali partiti pro-indipendenza in Catalogna, Junts per Catalunya e Esquerra Republicana de Catalunya (Erc), la scorsa notte hanno raggiunto un accordo per confermare Carles Puigdemont come presidente della Generalitat, ha annunciato Joan Maria Piqué, portavoce dell'ex presidente catalano. Dopo le elezioni del 21 dicembre erano emerse divergenze tra i due partiti indipendentisti sulla conferma di Puigdemont, con Erc che avrebbe voluto candidare il suo leader Oriol Junqueras attualmente in carcere. Il nuovo parlamento catalano dovrebbe riunirsi la prossima settimana.

L'ex presidente catalano, Carles Puigdemont, ha promesso di tornare in Catalogna dal suo esilio in Belgio una volta che sarà rieletto alla presidenza della Generalitat dal parlamento regionale. "Il mio impegno è intatto e lavorerà per difendere la legittimità delle nostre istituzioni", ha scritto Puigdemont in un tweet: "tornero' con la piena legittimità in Catalogna come presidente scelto dal parlamento catalano".

Puigdemont era fuggito in Belgio il 30 ottobre dopo essere stato accusato dalla giustizia spagnola di ribellione, sedizione e appropriazione indebita di denaro pubblico.