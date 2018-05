Catalogna, la Corte Costituzionale blocca la legge Puigdemont

Catalogna: corte costituzionale blocca 'legge Puigdemont'

La corte costituzionale spagnola ha subito accolto come previsto il ricorso presentato dal governo di Madrid contro la 'legge Puigdemont' votata venerdi' scorso dal parlamento catalano per consentire la rielezione a distanza del presidente deposto in esilio in Germania e ne ha disposto l'immediata sospensione cautelare.

Il provvedimento impedisce che la maggioranza indipendentista possa eleggere Carles Puigdemont. Un candidato alternativo secondo la stampa catalana dovrebbe essere presentato a breve dallo stesso Puigdemont e potrebbe essere eletto la settimana prossima.