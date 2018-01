Catalogna, la Spagna impedisce l'elezione di Puigdemont: "Va arrestato"

Catalogna, Madrid impedirà la rielezione di Puigdemont

Il governo spagnolo prenderà "le misure necessarie" per impedire una rielezione a distanza a fine mese del presidente uscente catalano Carles Puigdemont, in esilio a Bruxelles inseguito da mandato di arresto spagnolo, ha avvertito la vicepremier Soraya Saenz de Santamaria. Per la numero 2 dell'esecutivo del premier Mariano Rajoy, Puigdemont "e' giunto alla fine del suo percorso" e "non sarà presidente della Generalita'". Secondo Santamaria è "impossibile" che sia investito da Bruxelles.

Catalogna: i giuristi: "Sarebbe un delitto non incarcerare Puigdemont"

L'associazione di giuristi catalani Llibertats oggi ha ammonito che il governo dello stato catalano rischierebbe l'accusa di disobbedienza e trasgressione se ordinasse di non fermare l'ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont, in caso di un eventuale ritorno alla Catalogna. In un comunicato, l'associazione ha sottolineato che il mandato d'arresto contro Puigdemont è emesso da un giudice "senza che il governo possa interferire", e ha aggiunto che, anche se il procuratore sollecitasse che la rescissione dell'ordine, la decisione finale dipenderà dal giudice. Su Puigdemont, fuggito in Belgio, pesa un mandato di arresto per ribellione, sedizionee malversazione derivanti dal sostegno per la causa secessionista. Negli ultimi giorni Puigdemont aveva condizionato il suo ritorno in Catalogna con l'accordo politico di non essere fermato Llibertats ha sostenuto che Puigdemont ha una "totale ignoranza del funzionamento dello stato di diritto", e che, per l'associazione, "è incomprensibile per qualcuno che è stato presidente della Generalitat e fingere di essere ancora una volta". Nel caso in cui i funzionari violassero l'ordine di arresto, commetterebbero il reato di "disobbedienza di funzionari o autorità". "La semplice richiesta che il governo spagnolo garantisca la non detenzione denota un'assoluta mancanza di rispetto per la divisione dei poteri e di conseguenza le basi su cui si basa qualsiasi democrazia", ha concluso Llibertats.