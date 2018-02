Catalogna, Puigdemont sostituito da una bocconiana? Ecco chi è Elsa Artadi

Non si sblocca la situazione per Puigdemont in Catalogna. E allora si avvicina la nomina di un nome alternativo. Un'alternativa che arriva dalla Bocconi e si chiama Elsa Artadì.

Catalogna: indipendentisti CUP aprono a candidato alternativo

Nei giorni scorsi la portavoce della segreteria nazionale del partito indipendentista di sinistra catalano Candidatura d'Unitat Popular (CUP) Nuria Gibert, ha aperto a una ipotetica investitura di un candidato "alternativo", se Carles Puigdemont "non potrà tornare ad essere" presidente della Generalitat. Gibert ha sottolineato che Puidgemont, leader dell'altro partito indipendentista Junts per Catalunya (JxCat) "ha fatto un gran lavoro" e "ha tutta la legittimità" come presidente, ma ha precisato che "non è questione di persone. Si sbaglia chiunque pensi che il processo possa essere interrotto fermando una singola persona, perche' altrimenti non parliamo di una sfida democratica, ma di un delirio". Davanti agli ostacoli giuridici che incontra al momento l'investitura di Puigdemont da Bruxelles (il presidente deposto è fuggito in Belgio ed è ricercato per "ribellione" in Spagna, Gibert non esclude il sostegno a un piano B. "Non si può fermare il mondo per una persona. Se Puigdemont non può essere presidente, valutiamo alternative", ha insistito la portavoce, non escludendo la possibilità di nuove elezioni.

Catalogna, Elsa Artadì pronta a prendere il posto di Puigdemont

E ci sarebbe già un identikit per il nuovo presidente. Elsa Artadì, braccio destro di Carles Puigdemont, potrebbe diventare il nuovo presidente della Generalitat catalana. I partiti secessionisti JxCat ed Erc stanno lavorando attorno all'ipotesi di eleggere in parlamento la giovane donna come capo del governo locale della Catalogna, mentre Puigdemont tirerebbe le fila politiche da Bruxelles, dove si è rifugiato per evitare l'arresto. "Artadì è considerata come una delle persone più vicine a Puigdemont, e, secondo fonti vicine ai negoziati, sarebbe garanzia del fatto che il presidente destituito, anche senza riconoscimento legale, continuerebbe ad esercitare il suo peso nel governo", scrive El Mundo.

Ecco chi è Elsa Artadì

Elsa Artadì ha 41 anni, capelli biondi e occhiali da intellettuale. Nel suo passato ci sono ad Harvard, dove ha conseguito il dottorato, per poi avere nel suo curriculum cinque anni da docente presso la Bocconi di Milano. Viene da una buona famiglia di economisti e imprenditori ed è fidanzata con il fiscalista Heribert Padrol, che fu deputato del vecchio partito centrista del nazionalismo catalano. Oggi è considerata il braccio destro, e la musa, di Puigdemont ed è pronta a prendere in mano direttamente le redini della Catalogna.