Cei, messa di Bassetti all'Ue: "L'Italia diffonde speranza, anche con Salvini"

Ue, Bassetti (Cei): "Italia diffonde speranza, anche con Salvini"

"L'Italia ha sempre dato una spinta fattiva in Europa, credo che continuerà a farlo, con i suoi valori, le sue istituzioni e soprattutto portando speranza". Lo ha detto il presidente della Cei, cardinale Gualtieri Bassetti, al termine di un incontro con il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani a Bruxelles.

La messa di Bassetti a Bruxelles

Ai cronisti che chiedevano se lo stesso varrebbe anche con un governo guidato dal leader della Lega Matteo Salvini, considerate le posizioni non europeiste e relative ai migranti del numero uno del Carroccio, Bassetti ha risposto: "Chiunque". "Noi siamo nel cuore del Mediterraneo e abbiamo questa vocazione da italiani, di diffondere speranza a questa nostra madre comune che e' l'Europa", ha aggiunto. Su EuropaToday, invece, si può leggere un simpatico siparietto arrivato alla fine della messa. Come si può leggere dal portale web, prima di lasciare il Parlamento, Bassetti ha celebrato messa nella sala per la meditazione dell'Eurocamera di Bruxelles (dove non esiste una cappella per rispetto di tutte le religioni). Al termine della messa, una funzionaria del Parlamento ha preso il bicchiere usato da Bassetti durante la messa per benedire la sala.