Ceta, agricoltori in piazza. Ma piace all'agroindustria

Protesta della Coldiretti

L'Unione europea ha firmato un accordo di libero scambio con il Canada. Un accordo che abbatte le barriere doganali e facilita il commercio tra le due sponde dell'Atlantico. Ora sono i Parlamenti nazionali a doverlo ratificare e per fare pressioni sul governo oggi sono scesi in piazza gli agricoltori per chiedere che il Trattato non venga firmato. Secondo gli agricoltori il Ceta aprirebbe le porte del nostro mercato ai prodotti provenienti dal Canada. Ma per l'industria agroalimentare si tratta di una opportunità per esportare in Nord America i nostri prodotti.

Agricoltori in piazza: stop al Ceta

"Stop al Ceta, stop al falso made in Italy". Questo e' lo slogan che stamane ha raccolto a piazza Montecitorio migliaia di allevatori e coltivatori. Una allegra folla, tinta con i colori della Coldiretti, ha occupato pacificamente la piazza, che si e' trasformata anche in un punto d'assaggio del vero parmigiano made in Italy. Alla manifestazione hanno aderito anche Cgil, Arci, Adusbef, Movimento dei consumatori, Legambiente, Greenpeace, Slow Food, Federconsumatori, Acli Terra e Fair Watch che chiedono di fermare la ratifica di un trattato che considerano sbagliato per l'Italia perche', affermano, finisce per svendere i marchi storici del nostro agroalimentare e costituisce un precedente pericoloso per gli accordi con i paesi emergenti.

Sostegno trasversale per il No al Ceta

Sul palco si sono alternati gli interventi degli ex ministri Giulio Tremonti, Gianni Alemanno, Luca Zaia, Alfonso Pecoraro Scanio, Giorgia Meloni (FdI), seguiti da Nicola Fratoianni (Si), Alfredo D'Attorre (Mdp) Monica Cirinna', Susanna Cenni, Nicodemo Oliverio del PD, Elena Fattori (M5S), tutti unanimi nel voler fermare l'approvazione del trattato che e' calendarizzato in Senato per il prossimo 25 luglio. La senatrice grillina ha proposto alla Commissione Esteri di riaprire la discussione in commissione partendo proprio da un ciclo di audizioni, perche', ha detto, "questa corsa estiva non va. Siamo il primo paese a ratificare e quello che ne soffrira' di piu'". In piazza anche molti gonfaloni dei comuni che portano con se' anche una tradizione di prodotti importanti, storia ma anche tradizione di quei territori. Tra i tanti, i comuni di San Marzano, Altamura, Giffoni Sei Casali, Acquasanta Terme, Casoli e Bomba.

Coldiretti: cosí sdoganiamo il falso made in Italy

"La presunzione canadese di chiamare con lo stesso nome alimenti del tutto diversi e' inaccettabile - ha sottolineato il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo - perche' si tratta di una concorrenza sleale che danneggia i produttori e inganna i consumatori e si rischia un effetto valanga sui mercati internazionali dove invece Italia e Ue hanno il dovere di difendere i prodotti che sono l'espressione di una identita' territoriale non riproducibile". Senza contare che il Canada e' la porta d'ingresso commerciale per tutto il Nord America e dunque, osservano le associazioni, il trattato andra' a vantaggio anche delle grandi multinazionali americane, molto piu' leggere in termini di tasse e regole, a scapito dei nostri piccoli produttori.

L'agroindustria non ci sta: é una opportunitá per i nostri prodotti

Il Consorzio del prosciutto di San Daniele esprime invece una valutazione positiva sul Ceta. Un accordo con l’obiettivo di proteggere i prodotti agricoli e gli standard sociali, aumentare il commercio in beni e servizi, incrementare gli investimenti, tra i due paesi. Il Ceta, infatti, “riconosce il diritto di commercializzare sul mercato canadese i prodotti agroalimentari europei oggetto dell’accordo, utilizzando i rispettivi nomi in quanto contenenti le indicazioni geografiche di origine e provenienza”. Grazie a questo accordo, dopo oltre 30 anni, “sarà finalmente possibile commercializzare sul mercato canadese il prosciutto friulano utilizzando il proprio nome e il proprio marchio”.

Il Ceta tutela le Igp italiane, oggi misconosciute

In Canada, come in molti altri paesi del mondo, non esisteva un sistema di riconoscimento e protezione di prodotti agroalimentari con denominazione d’origine territoriale. Questo ha fatto sì che, negli anni ’70 la registrazione del marchio “San Daniele” avvenisse da parte di un’azienda canadese (la Mastro Food Ltd), bloccando di fatto la registrazione dell’originale prodotto friulano che nel paese americano è stato costretto per anni ad essere esportato sotto il nome di Authentic Italian Prosciutto. Con la sua entrata in vigore, l’accordo consentirà la coesistenza dei marchi canadesi e italiani su quel mercato ma, in questo modo, il Prosciutto di San Daniele originale, con il proprio nome e con i relativi simboli di identificazione sulle confezioni, avrà una riconoscibilità più immeditata a completa tutela del consumatore canadese per il quale sarà più facile scegliere il prodotto desiderato.