Ceta, Cirio: "L'accordo col Canada una opportunità per chi fa qualità"

Ceta, approvato l'accordo

Di Tommaso Cinquemani

@Tommaso5mani

Nonostante i molti voti contrari il Parlamento europeo ha approvato il Ceta, l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Canda. Un accordo che abbatterà i dazi doganali che oggi gravano sulle merci esportate verso il Nord America. Per i sostenitori del Trattato si tratta di una grande opportunità per le aziende del Vecchio Continente a cui si apre il ricco mercato canadese. Per i detrattori si tratta invece di un accordo che rischia di penalizzare le imprese europee che subiranno la concorrenza dei prodotti canadesi.

"Il Ceta é una minaccia solo per quelle aziende che non hanno investito sulla qualità", spiega ad Affaritaliani.it Alberto Cirio, eurodeputato di Forza Italia che si batte a Strasburgo per la valorizzazione dei prodotti tipici italiani. "Prima di votare a favore del trattato ho valutato attentamente la questione e credo che gli elementi positivi superino le possibili criticità".

Quali sono gli elementi positivi?

"I prodotti tipici italiani sono attualmente penalizzati sul mercato canadese. Con il Ceta le barriere doganali cadranno e le nostre imprese potranno esportare con più facilità. Certamente questa é una grande opportunità per i nostri territori".

Però le merci canadesi potranno entrare in Europa e in Italia con altrettanta semplicità...

"Per questo dico che saranno le imprese che hanno puntato sulla qualità ad essere avvantaggiate, perché nessuno in Canada ha dei prodotti come i nostri. Parlo del vino, dei formaggi, dei prosciutti e dell'olio. Certo che chi fa prodotti di scarsa qualità subirà la concorrenza estera, ma questo avviene già oggi con la Cina o con altri Paesi in cui i costi di produzione sono bassi".

C'é voglia di Italia in Canada?

"Assolutamente sì. I nostri prodotti sono molto ricercati oltreoceano e con l'abolizione dei dazi doganali potranno entrare in un mercato di 35 milioni di consumatori con una capacità di spesa elevata. Ma il Ceta non riguarda solo l'agroalimentare, ma tanti altri prodotti e anche gli appalti pubblici, a cui ora le nostre imprese potranno accedere in concorrenza a quelle canadesi".

Dunque in un mercato globalizzato la ricetta per continuare ad esportare é puntare sulla qualità?

"E' l'unico modo. Battere sul costo di produzione la Cina é impossibile, hanno costi troppo bassi rispetto ai nostri. Dobbiamo rivolgerci ai canadesi, agli americani e ai cinesi che apprezzano i nostri prodotti".

I parlamentari che hanno votato contro affermano che questo accordo abbassa gli standard qualitativi dei prodotti che arriveranno nei nostri supermercati. E' così?

"Questo non é affatto vero. Non ci sarà alcun abbassamento degli standard. Anzi, io credo che dovrebbe essere vero l'esatto contrario".

In che senso?

"L'Europa dovrebbe stabilire degli standard qualitativi ed etici che tutti i prodotti importati dovrebbero rispettare. Mi spiego meglio. Se un prodotto alimentare viene importato da fuori l'Unione deve soddisfare gli standard che sono imposti ai nostri produttori. Ma dobbiamo anche impedire l'accesso a chi produce sfruttando il lavoro minorile o inquinando. Se una maglietta é cucita in Bangladesh da bambini io credo che dovrebbe esserne impedito l'import".

L'Unione europea tutela i prodotti tipici italiani?

"L'Europa fa molto per i nostri prodotti anche se a volte la macchina burocratica di Bruxelles é talmente fumosa da creare grossi problemi. E' quello che é successo con la Focaccia di Recco che prevedeva un disciplinare di produzione talmente stringente da mettere in difficoltà i nostri produttori. Io ho portato a Bruxelles il consorzio di tutela e dopo una lunga discussione con i funzionari dell'Ue abbiamo sbloccato la situazione".

Mentre l'Europa si apre al mercato Trump sembra chiudersi al mondo. Sta rafforzando le frontiere, ha disincentivato le delocalizzazioni e mandato a monte l'accordo Trans-Pacifico. Sono gli Usa a sbagliare o é l'Unione?

"Io credo che il protezionismo sia anacronistico e semplicemente impraticabile. Ad oggi é impossibile fermare il movimento delle merci e dei capitali, come anche le persone. Dunque meglio porci in un'ottica di governare questi fenomeni e trarne vantaggio piuttosto che alzare muri che sono destinati ad essere aggirati. L'importante é stabilire degli standard di qualità che i prodotti che importiamo devono rispettare".