Ceta, Parlamento Ue diviso sull'accordo col Canada

Il Ceta spacca l'Europarlamento

Dopo un voto interno al gruppo, i Socialisti&Democratici (S&D) hanno preso ufficialmente posizione a favore dell'accordo commerciale tra Unione Europea e Canada, aprendo la strada alla ratifica da parte dell'Europarlamento. Ma l'opposizione interna al gruppo da parte di circa un terzo dei deputati socialisti prefigura numerose defezioni nel voto sul cosiddetto Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement, ndr).

Il gruppo dei socialisti spaccato sul Ceta

Nella consultazione interna ai S&D, 75 deputati hanno votato a favore, mentre 39 si sono espressi contro il trattato con il Canada. La delegazione del Partito socialista francese ha gia' annunciato che i plenaria esprimera' voto contrario, cosi' come i socialisti valloni. Diverse delegazioni nazionali sono spaccate. Alcuni eurodeputati del Pd, come Antonio Panzeri, intendono esprimersi contro, malgrado la chiara indicazione positiva del governo di Paolo Gentiloni e del segretario Matteo Renzi.

Anche i popolari divisi, euroscettici manifestano a Strasburgo

Nel voto in plenaria, grazie al sostegno del Partito Popolare Europea, dell'Alleanza dei Liberali e Democratici per l'Europa e della maggioranza dei Socialisti & Democratici, l'adozione del Ceta dovrebbe essere scontata. Anche se colpi di scena sono dietro l'ngolo visto che anche tra i popolari ci sono molti pronti a votare contro o almeno ad astenersi. I gruppi dei Verdi e della Sinistra Unitaria Europea (Gue), ma anche quelli di euroscettici e estrema destra, hanno annunciato voto contrario. A Strasburgo sono attesi migliaia di manifestanti per protestare contro il Ceta che dovrebbe entrare provvisoriamente in funzione dopo il voto dell'Europarlamento. Giovedi' il primo ministro canadese, Justin Trudeau, e' atteso a Strasburgo per un discorso solenne davanti agli eurodeputati.

Ceta: che cosa prevede l'accordo Ue/Canada

Il Comprehensive Economic and Trade Agreement (Ceta) firmato il 30 ottobre 2016 in un vertice a Bruxelles dall'Unione Europea e dal Canada ha l'obiettivo dichiarato di generare crescita e posti di lavoro attraverso la promozione degli scambi commerciali e il rafforzamento delle relazioni economiche. Se il Parlamento europeo dara' il suo via libera, sara' da subito operativo solo in parte, durante una fase transitoria, in attesa che i parlamenti nazionali lo ratifichino a loro volta. Secondo la Commissione europea, che l'ha voluto e negoziato per conto dei 28, il Ceta rappresenta un modello di accordo commerciale di nuova generazione perche', a regime, oltre a tagliare le tariffe, introduce nuovi standard di alto livello su ambiente, salute, sicurezza alimentare e diritti sociali. Il Ceta dovrebbe infatti semplificare gli scambi tra Ue e Canada, sopprimere il 99% dei dazi dei dazi, migliorare l'accesso agli appalti pubblici, aprire il mercato dei servizi, offrire condizioni prevedibili agli investitori e tutelare le indicazioni geografiche.

- Meno dazi, stessi standard

L'accordo tra Ue e Canada prevede l'abolizione del 99% dei dazi doganali. Dall'entrata in vigore del Ceta, il Canada abolira' dazi sulle merci originarie dell'Ue per un valore di 400 milioni di euro, mentre alla fine di un periodo di transizione la cifra dovrebbe superare i 500 milioni l'anno. Il Ceta, tuttavia, non implica un abbassamento degli standard dell'UE: le importazioni dal Canada dovranno essere conformi a tutta la regolamentazione e a tutte le disposizioni europea in materia di prodotti (per esempio, nel campo della sicurezza alimentare, gli OGM o il divieto di commercializzare carne bovina trattata con ormoni).

Accesso alle gare d'appalto pubbliche e liberalizzazione dei servizi

Con il Ceta, il Canada apre le proprie gare d'appalto pubbliche alle imprese dell'UE in misura maggiore rispetto a quanto abbia fatto con gli altri suoi partner commerciali. Le imprese europee potranno partecipare a gare d'appalto per la fornitura di beni e servizi non solo a livello federale ma anche a livello provinciale e municipale. Nel settore privato, le imprese europee dovrebbero trarre beneficio da altre disposizioni del Ceta, in particolare su investimenti. I progetti di investimento in Canada saranno approvati piu' rapidamente, mentre nei servizi ambientali, le telecomunicazioni e la finanza l'accesso al mercato sara' assicurato sia a livello federale che provinciale.

- Nuovo modello per le controversie fra investitori e Stati

Il nuovo meccanismo per la risoluzione delle controversie tra investitore e Stato, quando un governo legifera nell'interesse pubblico arrecando danni all'investitore, rappresenta uno degli elementi piu' innovativi del Ceta. Il tradizionale meccanismo di risoluzione delle controversie fra chi investe e gli Stati (ISDS) fondato sugli arbitrati privati viene sostituito da un nuovo sistema giudiziario per la protezione degli investimenti (ICS), con un tribunale pubblico composto da giudici indipendenti e di carriera, nominati dall'Ue e dal Canada. Le procedure saranno trasparenti, grazie a udienze pubbliche e pubblicazione dei documenti. L'accordo prevede che, in caso di disputa, un soggetto pubblico non potra' essere costretto a modificare un testo di legge o condannato al pagamento di danni punitivi.

- Agricoltura e Indicazioni di origine

Con il Ceta il Canada si e' impegnato a aprire il suo mercato a formaggi, vini e bevande alcoliche, prodotti ortofrutticoli e trasformati. Tutte i prodotti importanti dovranno essere conformi alle disposizioni dell'Ue, per esempio sulla carne agli ormoni. Il Canada ha accettato di proteggere 143 prodotti tipici che beneficiano dell'indicazione di origine, come il formaggio francese Roquefort. Per l'Italia, il Ceta prevede la protezione di 41 prodotti di denominazione di origine: dalla bresaola della Valtellina all'aceto Balsamico di Modena, passando per la Mozzarella di Bufala Campana e il Prosciutto di Parma. I prodotti europei godranno di una protezione dalle imitazioni analoga a quella offerta dal diritto dell'Unione e non correranno piu' il rischio di essere considerati prodotti generici in Canada.