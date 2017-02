Cina ed Unione europea alleati contro Trump

Jean Claude Juncker e Xi Jinping

Hanno un nemico in comune, Donald Trump. E' cosí Unione europea e Repubblica popolare cinese si trovano alleate in una inedita battaglia contro il neoeletto presidente degli Stati Uniti. Di fronte alla possibilitá di una politica ostile di Trump nei confronti dell'Unione Europea, il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, sarebbe pronto a lanciare un'iniziativa per favorire un avvicinamento con la Cina. E' quanto emerge dal processo verbale della riunione del collegio di commissari del 8 febbraio, pubblicato dalla Commissione.

Unione europea sempre piú vicina a Pechino

"Il presidente si dice favorevole all'idea di approfondire la strategia globale dell'Unione nei confronti della Cina", si legge nel testo del documento. Durante il dibattito, alcuni commissari hanno sottolineato che, vista "l'evoluzione attuale del paesaggio geopolitico" con l'arrivo dell'amministrazione Trump, sarebbe necessaria una discussione "sulle possibilita' di allargare le relazioni bilaterali con la Cina".

Si va verso una Via della Seta tra Ue e Cina

Nel collegio e' emersa la proposta di "creare un gruppo di lavoro" formato da alcuni commissari "che sarebbe incaricato di definire un'agenda politica positiva con la Cina sulla base di interessi comuni sulla scena internazionale". Juncker si e' detto comunque cosciente delle difficolta' poste da alcuni dossier come l'acciaio, che complicano le relazioni tra Ue e Cina.

Anche l'Italia stringe i legami con Pechino

Innovazione scientifica e culturale e cooperazione tra Italia e Cina sulla via della Seta sono i temi scelti dalla stampa cinese come chiave di lettura della missione in Cina del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Molte le prime pagine dedicate all'incontro con il presidente cinese, Xi Jinping, al palazzo della Grande Sala del Popolo, uno dei centri nevralgici del potere cinese, che affaccia su piazza Tian'anmen. Italia e Cina, sottolinea un articolo del quotidiano China Daily, sono accomunate anche dalla ricerca di nuovi motori per la crescita per affrontare un momento di pressioni al ribasso dell'economia. Gli esperti sentiti dal quotidiano cinese si concentrano anche l'interesse italiano per l'iniziativa di sviluppo infrastrutturale sulla via della Seta "Belt and Road", lanciata dal presidente Xi Jinping nel 2013, e soprattutto sul versante marittimo dell'iniziativa, come sottolineato da Sun Yanhong, ricercatore presso l'Accademia Cinese di Scienze Sociali, che cita i porti nel Mediterraneo come terreno di cooperazione tra Roma e Pechino sulla via della Seta marittima.

Non solo Italia, ma anche Europa nella visita di Mattarella in Cina

Il presidente della Repubblica compare in prima pagina anche sul Quotidiano del Popolo, il piu' importante giornale cinese, organo di stampa del Partito Comunista, mentre il Global Times, uno dei tabloid piu' influenti della Cina e pubblicato dallo stesso Quotidiano del Popolo, fa un scelta diversa, puntando sui legami tra Cina e Unione Europea, cogliendo l'occasione delle visite in contemporanea del presidente della Repubblica e del primo ministro francese, Bernard Cazeneuve. Il Global Times, noto per i toni polemici in politica estera, si concentra nell'articolo di apertura sul rapporto tra Pechino e Bruxelles, sottolineando le perplessita' cinesi per il crescere del populismo in Europa, e dall'altro le incertezze europee verso gli investimenti cinesi. Le relazioni tra le due parti vivono un buon momento, per il tabloid cinese, ma permangono ancora incertezze che gli esperti cinesi sentiti dal giornale attribuiscono soprattutto alle differenti visioni tra Cina e Unione Europea riguardo al riconoscimento di Pechino come economia di mercato, e alle rivendicazioni territoriali cinesi nel Mare Cinese Meridionale.