Ciocca (Lega): "Alla Croce Rossa di Lodi no volontari leghisti, grazie"

“Il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o opinioni politiche”.



“Questo è, o forse sarebbe meglio dire era, uno dei principi cardine della Croce Rossa Italiana che in quel di Lodi sembrerebbe aver scordato iniziando a fare politica”.



Così l’Europarlamentare della Lega Angelo Ciocca sul commento di un’istruttrice della Croce Rossa del lodigiano nei confronti di Eleonora Ferri, consigliere comunale in quota Lega a Lodi che, durante un corso come volontaria, si è sentita dire di non essere benvenuta in quanto leghista”.



“Trovo assurdo", continua Ciocca, "che una persona che mette a disposizione tempo, impegno e dedizione in simili azioni di volontariato per aiutare il prossimo, possa venire discriminata davanti in pubblico per l’appartenenza politica”.



“Mi aspetto", conclude Ciocca, "che i vertici dell’Associazione chiariscano quanto accaduto o decidano, al contrario, di modificare il proprio statuto aggiungendo una postilla per escludere i leghisti dai propri volontari”.