Colin Firth 'inorridito dalla Brexit'. "Voglio il passaporto italiano'

L'attore inglese Colin Firth

Colin Firth, celebre attore britannico premio Oscar per la sua interpretazione di Giorgio VI nel 'Discorso del Re', si e' rivolto all'ambasciata italiana a Londra per richiedere il passaporto italiano e avere dunque la doppia cittadinanza. Lo scrive il Daily Mail, citando una fonte vicina all'attore secondo cui Firth e' "inorridito e preoccupato" per l'addio di Londra all'Unione europea. Un portavoce di Firth ha confermato la notizia e ha ricordato che "Colin ha chiesto di avere il passaporto italiano per avere lo stesso passaporto della moglie e dei figli". L'attore britannico e' sposato con la produttrice cinematografica italiana Livia Giuggioli da 20 anni e vive a Londra con la moglie e i due figli di 16 e 13 anni, Luca e Matteo.