Comi: "Manovra assistenzialista, serve un taglio delle tasse"

Il giudizio della Commissione europea sul Documento programmatico di bilancio italiano alla fine é arrivato e, come ampiamente previsto, ha rispedito il testo al mittente. "E' stata una mossa senza precedenti, ma non abbiamo avuto alternative. Con un debito così alto rischiano tutti i Paesi dell'Eurozona", ha detto il commissario Dombrovskis in conferenza stampa. E Moscovici ha rincarato la dose: "Spendete per il debito quanto investite in istruzione. Il documento va cambiato, siamo aperti al dialogo".

Insomma, il testo torna a Roma e il governo avrà tre settimane per modificare la manovra perché rientri nei parametri europei. "Per il bene dell'Italia spero che il premier Conte modifichi il testo", dichiara ad Affaritaliani.it Lara Comi, eurodeputata di Forza Italia. "La bocciatura era ampiamente preannunciata, adesso si apre un negoziato con Bruxelles che spero si concluda positivamente, senza veti".

Onorevole Comi, come valuta la proposta di manovra?

"Le norme contenute non faranno altro che aumentare il debito pubblico, senza dare ossigeno all'economia reale. E infatti l'80% degli italiani l'ha bocciata, trovando il reddito di cittadinanza sbagliato. E' un provvedimento assistenzialista che non risolve i problemi del Sud ma produce solo nuovo debito".

Il reddito di cittadinanza non puó rimettere in moto l'economia?

"Non é la soluzione, come hanno sottolineato anche i commissari Ue. Se si vuole creare lavoro bisogna sostenere le imprese e questo si fa ad esempio tagliando le tasse ed eliminando i fardelli burocratici. Onestamente non credo che ci si debba stracciare le vesti per qualche decimale di deficit in più, il problema é come i soldi vengono usati. In questo caso male".

Il reddito di cittadinanza é il cavallo di battaglia del M5S. In cambio la Lega ha ottenuto la flat tax, sulla quale anche voi eravate d'accordo...

"Questa non é una vera flat tax, ma un ampliamento del regime dei minimi. La riduzione delle tasse per 600 milioni il primo anno solo ed esclusivamente per le partite Iva non va bene, non é abbastanza. Bisognava tagliare le tasse per le imprese, soprattutto le Pmi, e gli artigiani".

Secondo lei il governo andrà allo scontro con Bruxelles?

"Non si puó sapere, anche perché all'interno dello stesso governo c'é disaccordo. Tria e Conte sono aperti al dialogo, Di Maio e Salvini invece sembrano voler tirare dritto".

La fibrillazione sui mercati, che sta impoverendo le famiglie italiane, continuerà?

"Temo di sì. D'altronde l'Italia ha eroso il capitale di credibilità che aveva. Tria ha dapprima rassicurato Bruxelles sull'entità del deficit, salvo poi presentare un testo differente. Questa manovra non piace a Bruxelles e non piace ai mercati che la giudicano non sostenibile".

Se questa manovra l'avesse fatta un governo di centrodestra ci sarebbe stata un'altra reazione dai mercati e dai partner europei?

"Un governo di centrodestra non avrebbe mai varato una manovra come questa, assistenzialista e che produce solo debito. E' un testo che ci saremmo aspettato da un governo di centrosinistra".

Anche Forza Italia ha criticato i vincoli di bilancio europei in passato...

"Se si decide di rimanere nell'Unione europea bisogna rispettare le regole vigenti. Se non ci vanno bene si possono cambiare, ma dobbiamo trovare alleati in Europa per modificarle. Non si puó semplicemente stracciarle".