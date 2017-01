Commercio, cauta apertura di Bruxelles nei confronti della Cina

Bruxelles apre cautamente alla cina sul commercio

Per il 2017 l'Unione Europea chiede maggiori aperture al mercato interno cinese e attende "ulteriori progressi" nel rapporto con la Cina, in un momento in cui emerge una "reazione negativa alla globalizzazione in molte parti del mondo". E' il giudizio dell'ambasciatore dell'Unione Europea in Cina, Hans Dietmar Schweisgut, che ha parlato dalla sede diplomatica europea in Cina del futuro delle relazioni tra Pechino e Bruxelles nel 2017. "Ci sono questioni da risolvere", ha spiegato Schweisgut, "ma crediamo che non si debba andare nella direzione del protezionismo. L'Europa rimane la parte piú aperta del mondo".

Europa e Cina alleati per sostenere il libero commercio

Schweisgut ha sottolineato l'importanza del discorso pro-globalizzazione del presidente cinese, Xi Jinping, settimana scorsa, in occasione dell'apertura del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, ma ha chiesto maggiori aperture alla Cina. "Un discorso é un discorso, le azioni sono azioni. Un discorso del presidente cinese é qualcosa di piú di un semplice discorso. Siamo fiduciosi di ulteriori aperture. Ce n'é bisogno, perché nonostante i grandi progressi fatti dalla Cina nell'economia, non ci sono condizioni paritarie quando si parla di accesso al mercato e opportunitá di investimento".

Bruxelles attacca: mercato cinese troppo chiuso agli stranieri

Al momento, ha affermato, non ci sono "sufficienti segnali" di un'apertura del mercato cinese. Al boom di investimenti cinesi in Europa, non corrisponde una situazione analoga per gli investimenti europei in Cina, che "ristagnano o addirittura diminuiscono" perché molti settori rimangono ristretti agli investimenti, come nel caso del settore automobilistico o dei servizi finanziari. L'Unione Europea peró, apprezza "l'impegno della Cina nel supporto al sistema di commercio internazionale di cui beneficiano la Cina, l'Europa e il resto del mondo, compresi gli Stati Uniti".

Brexit e Trump le due incognite sul tavolo

Anche in presenza dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, l'Ue non é preoccupata da possibili trattati di libero scambio tra Londra e Pechino. "Ci preoccupiamo di rafforzare le relazioni tra Unione Europea e Cina", ha spiegato Schweisgut, sottolineando che i negoziati per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea non sono ancora iniziati. L'ambasciatore europeo in Cina sospende il giudizio sul neo-presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e sulle prime mosse del suo mandato. Trump, spiega, "si e' focalizzato sul Tpp e sul Nafta" ed é ancora "troppo presto per avere alcuna sostanziale discussione tra Stati Uniti e Unione Europea sul commercio e su altre aree".

Schweisgut striglia Pechino sui diritti civili

In conclusione, Schweisgut ha parlato anche delle tensioni nel Mare Cinese Meridionale che sono "causa di preoccupazione" e che devono essere risolte "sulla base della legge internazionale", come ribadito in piu' occasioni dall'Unione Europea. Dall'ambasciatore europeo arriva, invece, un netto no alle restrizioni di internet sul web cinese. "Siamo ovviamente contro le restrizioni di internet. Le restrizioni colpiscono le relazioni d'affari e commerciali e i contatti personali". L'ultimo tema affrontato e' quello dei diritti umani. L'Unione Europea deve riconoscere i progressi della Cina nei diritti umani intesi in senso economico e sociale ma allo stesso tempo deve "parlare a voce alta" sul tema. "I diritti politici e civili non sono un'invenzione dell'Occidente; non e' qualcosa che si puo' usare come strumento, ma e' qualcosa che e' insito alla Carta delle Nazioni Unite", ha concluso Schweisgut.