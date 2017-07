Commercio, Pechino vuole il porto di Trieste

Pechino vuole puntare sul porto di Trieste

La Cina procede nella realizzazione della Via della Seta e guarda al porto di Trieste per conquistare i mercati dell'Europa centrale. L'imponente rete di infrastrutture che serviranno a Pechino ad esportare le sue merci in tutto il mondo si basa infatti su reti ferroviarie, porti e strade. E tra le priorità del gigante asiatico c'é Trieste. La prova é una visita della delegazione del Ministero dei Trasporti cinese a Trieste in occasione del 14th Implementation Meeting of Eu-China Maritime Agreement, organismo multilaterale nato nel 2002 e attivo dal 2008 con lo scopo di migliorare le condizioni del trasporto marittimo intercontinentale. Tra i delegati vi sono anche rappresentanti di COSCO (China Ocean Shipping Company), gigante cinese delle spedizioni marittime che nel 2016 ha acquisito la maggioranza del capitale del porto del Pireo.

Pechino investe nel Pireo

Giá, il Pireo. La Grecia di Tsipras era alla canna del gas. Il debito pubblico ingestibile, i creditori internazionali che non volevano piú concedere prestiti, poi l'arrivo della Troika e le riforme lacrime e sangue. Atene fu costretta a privatizzare le aziende pubbliche per rastrellare qualche miliardo di liquidità. E Pechino ha subito espresso l'interesse ad investire nel Porto del Pireo. Acquisita la concessione, ha investito nell'ammodernamento e nel giro di pochi anni i volumi di container trasportati si é sestuplicato.

Dal Pireo al cuore dell'Europa

Dal Pireo le merci vengono poi spedite via ferro in tutta l'Europa centrale e orientale. Il Pireo é uno degli elementi cardine della nuova Via della Seta. Oltre ai 900 miliardi di dollari che la Cina ha gia' programmato di investire sui corridoi economici, Xi ha promesso finanziamenti per nuovi 780 miliardi di yuan (113 miliardi di dollari). Di questa somma 14,5 miliardi di dollari andranno al Silk Road Fund, uno dei grandi bracci finanziari dell'iniziativa.

Trieste candidata ideale per Pechino

Ma il Pireo ai cinesi non basta. Sfumata l'ipotesi di Gioia Tauro (per colpa italica) ora Pechino guarda a Genova e Trieste, due porti che potrebbero fare da scalo per le merci cinesi in Europa. Trieste ha le infrastrutture adeguate ed é collegata bene con il resto del Continente. Ed é per questo che Pechino guarda con interesse al porto friulano ed é pronta a mettere sul tavolo milioni di euro. Una opportunitá per l'Italia che grazie al raddoppio del Canale di Suez puó cosí scippare ai porti del Nord Europa il primato sui volumi movimentati.