Commercio, Trump fa marcia indietro sul Ttip

Donald Trump e Angela Merkel

Quando si sono visti a Bruxelles, a margine dell'inaugurazione della nuova sede della Nato, Donald Trump ha chiesto piú volte ad Angela Merkel di stringere un accordo commerciale tra Washington e Berlino, bypassando l'Unione europea. L'obiettivo di Trump é infatti quello di riscrivere le regole del commercio tra i due Paesi per ridurre il deficit commerciale statunitense, avvantaggiando le imprese americane.

Merkel non accetta le proposte di Trump

Ma Merkel gli ha dato un sonoro due di picche. E' infatti l'Unione europea ad avere il monopolio della legislazione sul commercio ed é quindi Jean Claude Juncker la persona con cui Trump deve parlare. Ma se alla Casa Bianca vogliono un accordo con Berlino lo devono stringere con l'intera Unione.

Washington apre al Ttip

E cosí Wilbur Ross, il segretario americano al Commercio, si é detto disposto a fare ripartire i negoziati riguardanti l'accordo di libero scambio sulle due sponde dell'Atlantico. In una intervista a Cnbc ha detto che "pur essendoci ritirati dalla Tpp" - la Trans-Pacific Partnership voluta da Barack Obama con 11 nazioni che si affacciano sul Pacifico ma da cui gli Usa si sono sottratti su volere di Donald Trump - "non ci siamo ritirati dalla Ttip"; le trattative sono state sospese successivamente all'elezione del miliardario di New York.

Si riaprono le trattative sul libero scambio

"L'Ue e' uno dei nostri partner commerciali principali e qualsiasi negoziato legale deve essere condotto a livello Ue e non con singole nazioni", ha aggiunto Ross secondo cui "ha senso continuare le trattative sulla Ttip e lavorare verso una soluzione che aumenti in generale il commercio e allo stesso tempo riduca il nostro deficit commerciale". Si tratta di un tema caro a Trump, che ieri era tornato ad attaccare la Germania con cui nel 2016 ha avuto un deficit commerciale di quasi 65 miliardi di dollari, tre miliardi in meno di quello con il Giappone e due miliardi in piu' di quello con il Messico.

Interessi in gioco per miliardi di dollari

Cifre lontanissime dai 347 miliardi di dollari di deficit commerciale che gli Usa hanno con la Cina. Si tratta di dati ottenuti da Cnbc e forniti a Ross da Coalition for Prosperous America, un think tank la cui missione e' "lottare per un commercio equilibrato e proteggere la sovranita' Usa". Stando alle stime del Census Bureau americano, il deficit commerciale degli Usa con la Ue nel 2016 e' stato di 146,3 miliardi di dollari. Da inizio anno e' di 32,1 miliardi.