Commissione Ue, altri guai per Ursula. Nuovo no al candidato della Romania

Ue: Commissione, dubbi su legittimità del candidato della Romania

La Commissione europea esprime "dubbi" sulla legittimità della nomina da parte del governo provvisorio romeno di Victor Negrescu come commissario designato da Bucarest. Lo dice la portavoce della Commissione, Mina Andreeva. La portavoce ha riferito ai giornalisti che Ursula von der Leyen ha ricevuto una lettera del governo provvisorio romeno con un nominativo (quello di Negrescu ndr) , ma ha ricordato che "il tutto non è stato avallato dal presidente della Romania. E' nell'interesse di tutti andare avanti senza indugi - ha proseguito Andreeva - il candidato romeno deve essere accettabile per la presidente eletta e deve avere l'avallo del Parlamento europeo. Ci sono grossi dubbi sulla legittimità della nomina del governo provvisorio di Bucarest. La questione deve essere risolta dalla Romania in Romania", ha concluso. La candidatura a commissario europeo di Negrescu è stata proposta dalla premier uscente, Viorica Dancila.

Romania: fondi europei, procura anticorruzione indaga su presunta frode da milioni di euro

Restando alla Romania, nel frattempo la Direzione nazionale anticorruzione della Romania (Dna) sta conducendo un'indagine su un presunto caso di frode di fondi europei destinati all'agricoltura, insieme alle autorita' di un paese dell'Europa sud-occidentale. Lo ha confermato il procuratore capo ad interim della Dna, Calin Nistor, durante un dibattito sulle indagini in corso su casi di frode con denaro dell'Ue. Nistor ha chiarito che il danno ammonterebbe a diversi milioni di euro. "Eseguiamo azioni penali in relazione ai casi in cui collaboriamo sia con l'Olaf (Ufficio europeo per la lotta antifrode) che con colleghi di altri Stati membri in squadre investigative comuni, con il sostegno di Eurojust", ha spiegato il capo della procura anticorruzione di Bucarest.