Commissione Ue, dopo Goulard il caos. Ursula pronta a chiedere il rinvio

Commissione Ue: dopo il no a Goulard von der Leyen potrebbe chiedere il rinvio

Ursula von der Leyen potrebbe chiedere un rinvio a novembre del voto del Parlamento europeo sulla sua Commissione dopo la bocciatura della francese Sylvie Goulard da parte dell'Europarlamento. Lo apprende l'AGI da diverse fonti Ue, dopo gli incontri di von der Leyen con i leader dell'Europarlamento. Il voto di conferma della Commissione e' previsto per il 23 di ottobre a Strasburgo, ma la bocciatura dei candidati commissari di Francia, Romania e Ungheria mette in discussione il calendario.

Juncker può restare in carica anche dopo la fine di ottobre

Se i governi di Parigi, Bucarest e Budapest nomineranno i sostituti entro l'inizio della settimana, ci sarebbe la possibilita' di procedere alla conferma il 23 ottobre come previsto. Altrimenti, von der Leyen sarà costretta a chiedere uno spostamento del voto a novembre. Nel caso di un rinvio l'esecutivo di Jean-Claude Juncker rimarrebbe in carica per gli affari correnti anche dopo la fine di ottobre, data prevista per la sostituzione al governo comunitario, oltre che per la Brexit.