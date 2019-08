Commissione Ue, Juncker in ospedale: niente G7 (e trattative sulla Brexit"

UE: OPERAZIONE JUNCKER 'ANDATA BENE' MA NON SARA' AL G7

L'operazione per la rimozione della cistifellea "è andata bene", ma il presidente della Commissione europea Jean Claude JUNCKER "resta in ospedale e non potrà partecipare al G7" di Biarritz, in programma dal 24 al 26 agosto. Lo ha detto una portavoce dell'esecutivo Ue, Natasha Berthaud, precisando che "i medici hanno specificato" che il presidente "non può viaggiare". Nelle prossime ore Juncker "contatterà il presidente francese Emmanuel Macron ed il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk per confermare le disposizioni" in sua assenza, ha riferito la portavoce, precisando che da prassi i leader non vengono sostituiti in riunioni questo tipo. La Commissione europea aveva comunicato sabato che Juncker era stato costretto a interrompere le sue vacanze in Austria per tornare a Lussemburgo e sottoporsi ad un intervento chirurgico di urgenza.

Juncker assente, saltano le trattative sulla Brexit

Il vertice avrebbe permesso a Juncker di incontrarsi di persona per la prima volta con Boris Johnson da quando l'ex sindaco di Londra è diventato primo ministro del Regno Unito. La Brexit è prevista per il 31 ottobre e Boris Johnson ha dichiarato di essere determinato a lasciare l'Ue entro quella data, indipendentemente dal fatto che sia riuscito o meno a rinegoziare l'accordo di recesso.