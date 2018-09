Commissione Ue, lo slovacco Maros Sefcovic candidato al post Juncker

Commissione Ue, lo slovacco Sefcovic candidato al post Juncker per i socialisti

Il vicepresidente della Commissione Ue, lo slovacco Maros Sefcovic, si è presentato come candidato di punta nel Gruppo dei Socialisti e Democratici (S&D) in vista delle europee per guidare l'esecutivo dell'Unione. Lo ha annunciato questa mattina in una conferenza stampa al Parlamento europeo. Sfiderà il falco del Ppe Manfred Weber, appoggiato da Angela Merkel.

Commissione Ue, chi è Sefcovic e qual è il suo programma

Sefcovic e' stato commissario responsabile dell'Amministrazione tra il 2009 e il 2014 sotto Jose' Manuel Barroso, prima di diventare vice-presidente responsabile per l'Unione dell'Energia con Jean-Claude Juncker. Durante la conferenza stampa, Sefcovic ha lanciato un attacco contro i populisti che fanno "false promesse" e "giocano con il fuoco per distruggere la nostra cooperazione europea e il nostro sogno europeo". L'aspirante Spitzenkandidat del PSE ha detto di volersi battere per un'Europa che abbia il "sostegno di tutti" e sia "fiera, intelligente, verde, socialmente equa e dimostri solidarietà".