Commissione Ue, M5s in dubbio sul voto per Von der Leyen

Commissione Ue: M5S ragiona su voto von der Leyen, riunione di gruppo decisiva

M5S in bilico sul voto alla Commissione di Ursula von der Leyen. Secondo quanto risulta, il gruppo di 14 eurodeputati pentastellati non ha ancora deciso se confermare o meno il voto di luglio che permise alla presidente eletta di passare l'esame dell'assemblea con soli nove voti di scarto. Il gruppo è diviso tra chi è orientato a confermare il voto favorevole e chi invece ha dei dubbi. La decisione sarà presa domani in una riunione del gruppo convocata per il tardo pomeriggio. La Commissione von der Leyen ha luci e ombre, emerge dal dibattito tra i pentastellati. A luglio il programma era stato convincente, si erano registrate varie aperture su temi considerati fondamentali per il M5S, dal salario minimo agli investimenti 'Green'.

Von der Leyen inoltre aveva deciso di incontrare la delegazione del Movimento malgrado facesse parte dei non iscritti, il che aveva contribuito al via libera. Invece alcune questioni sono cambiate, viene riferito: alcuni commissari hanno deluso, altri hanno un chiaro conflitto di interesse. Quanto al programma, alcune resistenze soprattutto da parte di Frans Timmermans, su temi chiave come lo scorporo degli investimenti verdi dal calcolo del deficit, non è stato gradito in casa M5S. Sempre secondo quanto risulta, al momento non c'è un orientamento prevalente per il voto favorevole o contrario, Ci sarà una discussione e si deciderà. Un eventuale voto contrario peraltro, si fa notare, non andrebbe letto in chiave di politica interna, anche se il PD voterà a favore. Il problema è europeo e di prospettiva europea. La domanda è se Von der Leyen rappresenta o meno il cambiamento. La risposta del gruppo arrivera' domani pomeriggio.