Commissione Ue: la nomina di lady Tax Vestager fa arrabbiare Trump

Commissione Ue: Vestager, "Lady Tax" confermata alla Concorrenza. Sfida di Bruxelles a Trump

Margrethe Vestager, 51 anni, una lunga esperienza al governo e al Parlamento danese, è vicepresidente esecutivo per il digitale e Commissaria alla Concorrenza. La sua nomina potrebbe incontrare le critiche della Casa Bianca: già commissario alla Concorrenza nella passata commissione presieduta da Jean-Calude Juncker, per le maxi multe inflitte ai colossi americani della Silicon Valley, Vestager è stata definita "Lady tax" dal presidente Usa, Donald Trump, secondo il quale la danese "odia gli Stati Uniti".

Commissione Ue: Borrell, un socialista veterano per dopo Mogherini

A Washington piacerà probabilmente di più il ministro degli Esteri spagnolo, Josep Borrell Fontelles (72 anni), succede a Federica Mogherini nel ruolo di Alto Rappresentante per la Politica Estera e la Sicurezza. Anche vice presidente della Commissione europea, Borrell - che ha anche cittadinanza argentina - non è nuovo a Bruxelles: e' stato presidente del Parlamento europeo dal 2004 al 2007. Figlio di un fornaio, è catalano ma contrario alla causa dell'indipendenza. E' stato uno dei primi a riconoscere Juan Guaidò come presidente venezuelano ad interim. Nella lettera d'incarico, la presidente eletta dalla Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha sottolineato "che ora più che mai c'è bisogno di una leadership europea nel mondo".