Commissione Ue, via libera a Von der Leyen.M5s divisi: 10 sì, 2 no, 2 astenuti

Ue: ok a von der Leyen da Ppe, S&D e liberali, Verdi astenuti

Il Parlamento europeo ha approvato la Commissione di Ursula von de Leyen. I voti favorevoli sono stati 461, i contrari 157, 89 gli astenuti. Un risultato che rende la commissione Von der Leyen più votata di quella di Jean Claude Juncker. Popolari, socialisti e liberali di Renew Europe confermano il loro sostegno alla Commissione von der Leyen, i Verdi si asterranno, mentre voteranno contro il gruppo sovranista di Identità e Democrazia e quello della sinistra radicale della Gue. Contrari anche i Conservatori di Ecr, anche se la delegazione piu' numerosa, quella dei polacchi del PiS, appoggera' von der Leyen. Anche il Movimento Cinque Stelle ha confermato il suo sostegno al nuovo esecutivo Ue. E' il quadro che emerge dalle dichiarazioni di voto seguite all'intervento della presidente eletta in aula a Strasburgo.

M5s diviso su Von der Leyen: 10 sì, 2 no e 2 astenuti

Il M5S, che nel voto di luglio fu decisivo per consentire a von der Leyen di passare l'esame dell'aula, dopo qualche perplessità emersa negli scorsi giorni, si è riunito per decidere il da farsi e alla fine è emersa la scelta di votare a favore. Dallo staff di von der Leyen non trapelano anticipazioni sul contenuto del discorso all'assemblea, ma e' probabile che la presidente eletta tornerà sulle priorità già indicate nei mesi scorsi, a partire dal Green New Deal, che sarà presentato a Bruxelles l'11 dicembre. "Il passaggio in Parlamento e' un momento democratico importante", aggiungono le stesse fonti. Von der Leyen sarà in "continuo contatto" con i presidenti dei gruppi politici del Parlamento e gli stessi commissari avranno "contatti costanti con i gruppi". Nel voto finale però si è mostrato diviso: ci sono stati 10 sì, 2 no e 2 astensioni. I due no sono stati Ignazio Corrao e Piernicola Pedicini e i due astenuti Eleonora Evi e Rosa D'Amato.

Brexit: von der Leyen, saro' sempre una 'remainer'

"Io sarà sempre una 'remainer', ma rispetteremo la decisione adottata da cittadini britannici e troveremo una soluzione alle sfide comuni soprattutto in tema di sicurezza. Qualunque cosa il futuro ci riservi, il legame e l'amicizia tra nostri popoli non possono esser spezzati". Lo ha detto Ursula von der Leyen nel suo intervento dinanzi al Parlamento europeo riferendosi a Brexit. Il prossimo commissario Ue per gli Affari economici Paolo Gentiloni avra' il compito di gestire "il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile" da parte dei paesi Ue. Come ha ricordato la presidente Ursula von der Leyen nel suo discorso prima del voto del Parlamento europeo al nuovo esecutivo comunitario, "Paolo Gentiloni e' convinto di questo spirito e io ho fiducia in lui".