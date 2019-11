Commissione Ue, Von der Leyen verso l'ok. Anche il M5s dà il suo via libera

Verso ok Europarlamento a von der Leyen, voto in discesa

Il voto risicato di luglio sembra essere lontano e Ursula von der Leyen si prepara a incassare una larga maggioranza al Parlamento europeo. L'assemblea di Strasburgo, con un mese di ritardo dovuto all'impasse sulla nomina dei tre commissari di Francia, Ungheria e Romania, domani intorno a mezzogiorno votera' la 'fiducia' alla squadra della presidente eletta, consentendo all'esecutivo Ue di entrare in carica il 1 dicembre. La squadra von der Leyen dopo i primi mesi di gestazione complicati, potrebbe partire con una robusta maggioranza alle spalle e ottenere ben piu' dei 383 voti di quest'estate quando passò con solo 9 voti di scarto.

Commissione von der Leyen, ora il Ppe vede un voto in discesa

I gruppi politici 'europeisti' sono pronti al via libera: voteranno a favore i Popolari, compreso i tedeschi, sospettati di avere boicottato Ursula l'estate scorsa usando l'arma del voto segreto. Cosi' come dovrebbero ricompattarsi e votare in blocco i Socialisti, escluso la delegazione romena che sta manifestando da giorni una serie di mal di pancia, e i liberali di Renew Europe. I Verdi, che a luglio bocciarono von der Leyen, considerano positive le aperture di von der Leyen sul Green New Deal e si preparano a una 'astensione ragionata', che gli consente di avvicinarsi al perimetro della maggioranza. Un 'no' scontato arrivera' dal gruppo sovranista di Identità e Democrazia e dalla sinistra radicale della Gue. I Conservatori di Ecr infine, dovrebbero confermare l'atteggiamento di luglio: la componente piu' numerosa, quella dei polacchi del PiS, cosi' come avvenne quest'estate, voteranno a favore, mentre le altre delegazioni, compreso Fratelli d'Italia, confermeranno il loro 'no'.

Anche il M5s vota a favore della von der Leyen

Il M5S, che nel voto di luglio fu decisivo per consentire a von der Leyen di passare l'esame dell'aula, dopo qualche perplessità emersa negli scorsi giorni, si è riunito per decidere il da farsi e alla fine è emersa la scelta di votare a favore. Dallo staff di von der Leyen non trapelano anticipazioni sul contenuto del discorso all'assemblea, ma e' probabile che la presidente eletta tornerà sulle priorità già indicate nei mesi scorsi, a partire dal Green New Deal, che sarà presentato a Bruxelles l'11 dicembre. "Il passaggio in Parlamento e' un momento democratico importante", aggiungono le stesse fonti. Von der Leyen sarà in "continuo contatto" con i presidenti dei gruppi politici del Parlamento e gli stessi commissari avranno "contatti costanti con i gruppi".

I piani di von der Leyen

Secondo quanto risulta la futura presidente della Commissione ha intenzione di mettere creare dei gruppi di lavoro congiunti Commissione-Parlamento, composti da due eurodeputati per gruppo di maggioranza (Ppe, Socialisti e liberali) con il compito di fare da ufficiali di collegamento tra l'Eurocamera e i tre vicepresidenti esecutivi, Frans Timmermans, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis. Dopo il voto dell'Eurocamera e un passaggio formale in Consiglio che dovrà dare il suo via libera a maggioranza qualificata, la Commissione von der Leyen entrerà formalmente in carica domenica 1 dicembre e la nuova presidente si trasferirà il giorno stesso a palazzo Berlaymont. Lunedì 2 sarà il primo giorno di lavoro, mentre il primo collegio dei commissari è già fissato per mercoledì 3.