Con la Brexit Francoforte diventa l'hub bancario europeo

Citigroup trasloca a Francoforte

La Germania é il cuore manifatturiero d'Europa. E presto potrebbe diventarlo anche della finanza. Citigroup ha infatti annunciato che sposterà a Francoforte parte delle sue attività seguendo l'esempio di altre grandi banche d'affari internazionali. E in molti ritengono che visto l'andazzo sulle trattative della Brexit altre potrebbero seguire. E se, come sembra, anche l'Eba (Autorità bancaria europea) dovesse traslocare nella cittadina tedesca, allora la Germania sarebbe anche il centro bancario europeo.

Citigroup sceglie Francoforte come hub nell'Unione europea

La banca Usa Citigroup mantiene a Londra il suo quartier generale europeo e sceglie Francoforte come hub nell'Ue, in vista della Brexit. Lo rivela Bloomberg, citando fonti finanziarie. La banca Usa creerá a Francoforte tra 150 e 250 nuovi posti di lavoro, in parte con trasferimenti da altre sedi, in parte con assunzioni locali. Citigroup a Francoforte ha gia' 350 addetti.

Eba, piano per traslocarla a Francoforte

Mentre in Europa ci si azzuffa per avere la sede dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, sembra che nessuno si batta cosí accanitamente per avere l'Eba, l'Agenzia bancaria. I bene informati dicono che la sua destinazione, dopo la Brexit, sia giá stata decisa. Sará infatti Francoforte la cittá che dovrá accogliere gli uffici dell'Autority. Ed effettivamente il progetto ha un senso, visto che a Francoforte giá ha sede la Bce. Il timore peró é che intorno alla Germania si concentri troppo potere. Le autority sono indipendenti, va detto, ma comunque influenzabili. E soprattutto attirano tutti gli stakeholder del settore.

Merkel contratta la sede con Francia e Paesi del nord

Se il trasloco dell'Eba andrá in porto sará merito di Angela Merkel. La Cancelliera ha infatti stretto accordi con la Francia, appoggiandone le aspirazioni ad avere l'Eba. Mentre ha promesso ai Paesi del nord di continuare a difendere la linea del rigore in cambio del loro voto in sede di Consiglio.