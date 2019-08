Conte promosso. L'Ue gli apre le porte della Commissione (o per un bis)

Crisi, l'Ue approva l'operato di Conte: ha fatto bene in contesto problematico

Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, "apprezza davvero" il contributo di Giuseppe Conte a livello di Unione europea e il modo in cui ha governato in Italia in un contesto politico interno "abbastanza problematico". Lo ha detto un alto funzionario Ue, confermando che Conte rappresentera' l'Italia al vertice del G7 di Biarritz nel fine settimana. Tra Tusk e Conte c'è stata "una cooperazione eccellente da quando è diventato primo ministro", ha detto il funzionario. "Tusk apprezza davvero non solo il contributo del primo ministro Conte ai lavori del Consiglio europeo, ma anche alcune iniziative internazionali e il modo in cui ha operato come primo ministro in un contesto politico in Italia abbastanza problematico", ha concluso il funzionario.

L'Ue approva Conte: per lui spazio a un bis di governo oppure al ruolo di commissario

Gli elogi di Bruxelles sono un segnale importantissimo. L'Ue ha apprezzato molto la misura del premier e soprattutto è piaciuta la presa di distanze dalla Lega, la maggiore forza di opposizione sovranista alla nascitura Commissione europea di Ursula von der Leyen. Un segnale molto chiaro che indirettamente prefigura un futuro politico per Conte. Forse per un bis di governo, alla guida di un esecutivo M5s-Pd, con il centrosinistra di Zingaretti che ha dichiarato l'europeismo come primo punto fermo nel negoziato con i pentastellati. E l'Europa ha messo il marchio di garanzia proprio su Conte. O, forse ancor più probabile, il nome del premier dimissionario potrebbe essere quello del commissario Ue che l'Italia deve consegnare entro lunedì, aprendo la possibilità a un portafoglio importante e per certi versi insperato vista la crisi scatenata proprio durante le fasi di trattativa.