Conte II, Gualtieri verso l'Economia. Roma più debole a Bruxelles

GUALTIERI NEL GOVERNO CONTE II

Ha fatto giusto in tempo a prendere possesso del suo ufficio a Bruxelles che Roberto Gualtieri deve giá rifare gli scatoloni per tornare a Roma. E per l'Italia non é una buona notizia. Giá, perché l'eurodeputato Dem, romano e vicino a Matteo Renzi, era stato durante la scorsa legislatura presidente della Commissione per i problemi economici e monetari. Ruolo ricoperto anche in questa nuova legislatura iniziata a luglio ma certamente ancora non entrata nel vivo. E ora Zingaretti ha deciso di richiamarlo a Roma per ricoprire il prestigioso ruolo di ministro dell'Economia.

L'ITALIA LIBERA UNA POLTRONA DI PESO A BRUXELLES

Insomma, per l'Italia Gualtieri era un punto di riferimento, considerato da giornali come Politico.eu uno degli uomini piú influenti nella sfera bruxellese. Capace di essere determinante sulle decisioni di stampo economico che passavano dal Parlamento europeo. Con il richiamo a Roma dunque l'Italia rischia di perdere una poltrona importante. Perché non é affatto detto che quello scranno venga riservato ad un altro italiano. Anzi. Serve infatti una persona dall'alto profilo tecnico, che conosca i meccanismi di funzionamento delle Istituzioni europee e che goda del rispetto di tutte le famiglie politiche. Identikit non facile da ritrovare nella nuova informata di eurodeputati.