Conti pubblici, Macron annuncia una riduzione del deficit

Emmanuel Macron e Angela Merkel

Emmanuel Macorn ha deciso di cambiare l'approccio della Francia alla questione del debito pubblico. E mentre in Italia Matteo Renzi litiga con il Consiglio europeo su Fiscal compact e austerity, l'inquilino dell'Eliseo ha deciso che la Francia rispetterà i limiti del patto di bilancio europeo senza che nessuno, da Bruxelles, gli chieda nulla.

Francia con un deficit fuori controllo

La Francia si é ripresa dalla crisi economica e il suo prodotto interno lordo é in crescita. Ma il deficit (la differenza tra le entrate e le uscite) é costantemente sopra il tetto del 3%. Un limite sancito ancora con il Trattato di Maastricht e ribadito dal Fiscal compact che prevede sanzioni, anche dure, ai Paesi che lo oltrepassano. Negli ultimi 18 anni Parigi ha infranto questo tetto ben 13 volte, ma da Bruxelles non sono mai arrivate sanzioni perché all'Eliseo sono sempre state riconosciute le attenutati di cui ha goduto anche l'Italia: congiuntura economica sfavorevole, riforme strutturali, investimenti nella sicurezza e così via.

Macron sceglie la linea del rigore

E invece Emmanuel Macron ha deciso di rompere con questa tradizione e di portare il deficit saldamente sotto il 3%, in linea con i paletti europei. Ma perché lo ha fatto? Ridurre la spesa pubblica significa rallentare la ripresa economica, con conseguenze negative su crescita e occupazione. Ma per Macron il gioco vale la candela. L'obiettivo é rinsaldare il rapporto con Berlino facendo i 'compiti a casa' e mettendo dunque Parigi sullo stesso piano della locomotiva teutonica.

Macron punta sulla credibilità

La credibilità del Paese é l'obiettivo di Macron che per questo é disposto a sacrificare un po' di crescita economica e un po' di consenso. D'altronde, se le riforme non vengono fatte ad inizio legislatura quando é il momento giusto? Con questa nuova credibilità Macron é pronto a presentarsi da Merkel per discutere di alcune questioni, come la difesa delle imprese nazionali dalle scalate ostili extra-Ue, la creazione di un esercito comune, e la definizione di una area euro piú coesa e solidale.

Accuse incrociate sul debito pubblico

Il premier Philippe intanto si é scagliato contro il governo Hollande accusandolo di aver nascosto il vero stato dei conti pubblici. Se l'Eliseo, rima dell'avvento di Macron, aveva confermato un deficit al 2,8%, i conti diffusi da Philippe sono altri e mostrano una Francia con un deficit oltre il 3%. Ma il premier non ha potuto rincarare la dose perché qualcuno ha ricordato che a guidare il ministero dell'Economia francese fino a pochi mesi fa c'era proprio Macron.