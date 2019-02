Copyright, ok della commissione dell'Europarlamento: via libera alla riforma

Copyright Ue: ok commissione Europarlamento, in plenaria a marzo

La Commissione giuridica del parlamento Europeo ha approvato il testo sul Copyright Ue con 16 voti a favore, 9 contrari e nessun astenuto. Il testo dovra' ora passare al vaglio della Plenaria il mese prossimo.

Secondo il Parlamento l'accordo raggiunto nelle scorse settimane con il Consiglio garantisce "che i diritti e gli obblighi della legge sul copyright si applichino anche a Internet, cercando di garantire che Internet rimanga uno spazio per la liberta' di espressione. Frammenti di articoli di notizie (i cosiddetti snippets) possono quindi continuare a essere condivisi, cosi' come Gif e meme. Le misure concordate migliorano le possibilita' dei detentori dei diritti, in particolare musicisti, esecutori e autori di sceneggiature, nonche' editori di notizie, a negoziare migliori accordi di remunerazione per l'utilizzo delle loro opere presenti sulle piattaforme internet".

Il testo specifica inoltre che queste regole non si applicheranno alle enciclopedie online non commerciali come Wikipedia, o a piattaforme software open source, come GitHub. La votazione finale in Parlamento si svolgera' durante la seconda sessione plenaria di marzo, in programma a Strasburgo dal 25 al 28.