Corte Ue, via libera al glifosato. "Il regolamento che lo autorizza è valido"

Corte Ue, il regolamento che autorizza il glifosato è valido

Il regolamento dell'Unione Europea che ha portato all'autorizzazione del glifosato è valido. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Ue in una sentenza sulla compatibilità del regolamento sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari con il principio di precauzione. Secondo i giudici di Lussemburgo, non sussiste alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Preoccupazioni sul glifosato

Le norme procedurali applicabili all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, segnatamente ai prodotti contenenti glifosato, sono quindi valide. La Corte Ue ha tra l'altro stabilito che il regolamento in questione non e' viziato da errore manifesto per la parte che prevede che i test, gli studi e le analisi necessari ai fini delle procedure di approvazione di una sostanza attiva e di autorizzazione di un prodotto fitosanitario siano forniti dal richiedente, senza imporre sistematicamente lo svolgimento di una controanalisi indipendente. Sicuramente la sentenza farà discutere viste le tante preoccupazioni espresse da più parti sul glifosato.