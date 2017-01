Costa: "Nel 2017 celebriamo l'Erasmus, il miglior antidoto ai populismi"

L'Erasmus compie 30 anni

Di Tommaso Cinquemani

@Tommaso5mani

Trent'anni fa nasceva Erasmus, un progetto europeo che aveva come scopo quello di rendere possibile la mobilità degli studenti universitari all'interno dell'Unione europea. Sei lustri più tardi Erasmus é cambiato molto rispetto all'origine e anche nel nome, diventando Erasmus+. Del nuovo progetto di mobilità europea ne abbiamo parlato con Silvia Costa, eurodeputata del Partito democratico e presidente della commissione Cultura al Parlamento europeo.

Onorevole Costa, in questo 2017 appena iniziato Erasmus compie 30 anni. Che bilancio possiamo fare?

"Il bilancio é sicuramente positivo. Il programma Erasmus si é evoluto nel tempo e ha dato la possibilità a più di quattro milioni di europei di fare esperienze di studio e lavoro all'estero. Un modo per crescere dal punto di vista professionale, ma anche umano. Con Erasmus abbiamo una costruzione dal basso della cittadinanza europea, senza contare il milione di bambini nati da coppie di nazionalità diversa formatesi durante gli studi".

Sono previste delle celebrazioni per i 30 anni di Erasmus?

"Il 26 gennaio faremo un evento al Parlamentarium di Bruxelles a cui parteciperanno i tre commissari europei, tra cui Federica Mogherini, che hanno fatto l'Erasmus. Avremo degli eventi anche in Italia tra cui uno importante a maggio, a Firenze. Durante quest'anno vogliamo celebrare l'Erasmus raccontando la storia di chi ha partecipato, a partire dai membri delle istituzioni europee, ma soprattutto dalle migliaia di ragazzi sparsi in tutta Europa".

Come é cambiato negli anni l'Erasmus?

"Erasmus é nato grazie all'idea geniale di una italiana, Sofia Corradi, e inizialmente era dedicato esclusivamente agli studenti universitari che volevano fare un periodo di studio in un altro Paese Ue. Oggi abbiamo l'Erasmus+, che é pensato per promuovere opportunità per studenti di tutte le scuole, tirocinanti e insegnanti. Ma anche volontari e sportivi".

Anche gli sportivi?

"Certo, lo sport é una dimensione fondamentale. Oggi anche le associazioni sportive possono ricevere finanziamenti per attività di scambio e gemellaggio con partner in tutta Europa".

C'é un programma dedicato anche a chi lavora?

"ErasmusPro ha come obiettivo quello di favorire la mobilità in apprendistato. Chi sta imparando un nuovo lavoro ha la possibilità di fare esperienze all'estero con tutte le garanzie del caso, come una assicurazione, e con la certezza di veder viste riconosciute le competenze acquisite. Opportunità sono previste anche per chi sta facendo un tirocinio".

Quali sono i fondi stanziati dall'Unione europea per supportare questi progetti?

"Nel settennato 2014-2020 abbiamo stanziato ben 14,7 miliardi di euro, il 40% in più rispetto alla programmazione precedente. Questo perché sappiamo che in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, dare delle opportunità ai giovani per crescere e trovare un lavoro é fondamentale".

Quali sono le novità per il 2017?

"Il Servizio volontario europeo é una esperienza di volontariato internazionale di lungo periodo che consente ai giovani tra i 17 e i 30 anni di vivere fino a 12 mesi all'estero prestando la propria opera in una organizzazione no-profit. Quest'anno introdurremo i progetti del Sve Strategici. Una opportunità in più nell’ambito del Servizio Volontario Europeo pensata per il raggiungimento di obiettivi plurimi: supportare le organizzazioni di coordinamento Sve esperte nello sviluppo di progetti che generino un impatto sistemico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale".

Che cosa sono gli European solidarity corps?

"Il Corpo europeo di solidarietà é un'altra novità. Ha come obbiettivo quello di rafforzare la coesione e migliorare la solidarietà nella società europea. Il progetto darà la possibilità ai giovani di prendere parte ad attività sociali di volontariato. La Commissione ha stanziato 50 milioni, anche se noi ne avevamo chiesti di più, affinché le organizzazioni impegnate in attività solidali, siano esse enti locali, ONG o imprese, possano selezionare giovani destinati a svolgere attività di volontariato o di lavoro, anche se su quest'ultimo punto noi abbiamo espresso forti dubbi. Nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà l'Italia partecipa a Ivo4All, un programma tra i primi nel suo genere che promette di diventare una best case".

In Europa vivono ormai centinaia di migliaia di bambini migranti o rifugiati. Si sta facendo qualcosa per loro?

"Sono gli Stati nazionali che si occupano in prima battuta delle necessità educative dei migranti e dei rifugiati. Io ho proposto dei corridoi educativi per fornire possibilità di studio ai giovani rifugiati che vivono nel nostro Paese o che sono nei campi profughi. Ci sono cento borse di studio pronte per i primi ragazzi".

A Bruxelles si parla molto dell'European student card, di che cosa si tratta?

"E' un progetto su cui stiamo lavorando. Vogliamo creare una carta europea dello studente che contenga tutti i dati del ragazzo o del tirocinante che garantiscano una serie di facilitazioni, ad esempio nell'accesso a musei e biblioteche, ma anche sconti negli ostelli o in altre attivitá ricettive e di ristoro".