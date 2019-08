Crisi di governo, l'Italia rischia di perdere anche la Concorrenza Ue

UE: M5S, 'AUTOGOL DI SALVINI, ORA ITALIA PERDERA' CONCORRENZA'

"Con la mossa di Salvini, l'Italia probabilmente perderà l'importante commissario europeo alla concorrenza, che avrebbe sostenuto il sistema Italia e le nostre imprese in Europa". Così il Movimento 5 stelle Europa, commentando le parole del vice premier, Matteo Salvini, sulla fine del governo. ''Non si è mai visto un partito che prende il 34% alle elezioni europee e si condanna in questo modo all'irrilevanza internazionale. Nemmeno Renzi riuscì in tale impresa. Salvini e la Lega stanno danzando sulla pelle degli italiani, complimenti".

IL RISCHIO DI PERDERE LA CONCORRENZA ESISTE

Ed effettivamente il rischio di perdere l'ambita posizione alla concorrenza esiste eccome. L'incontro tra Conte e Ursula von der Leyen la scorsa settimana non aveva portato alla fumata bianca anche per i ritardi nella scelta del nome, anzi della rosa dei nomi, da parte della Lega che rivendicava quella poltrona dopo aver vinto le elezioni europee, pur restando all'opposizione nell'emiciclo di Strasburgo e votando contro la neo presidente tedesca. Ora che il governo andrà in crisi per forza di cose la capacità negoziale con Bruxelles diminuirà tantissimo e dunque la Concorrenza con ogni probabilità sfilerà via, magari restando alla danese Vestager che ha espresso il desiderio di continuare il lavoro cominciato nella scorsa legislatura.