Da Bruxelles case e soldi per 30mila profughi in Grecia

Profughi arrivati in Grecia

L'Unione europea ha stanziato 209 milioni di euro per permettere ai richiedenti asilo che vivono nei campi profughi in Grecia di affittare un appartamento e poter trascorrere una vita quasi normale. Si tratta, spiega una nota, di un approccio diverso rispetto ai precedenti programmi umanitari, destinati soprattutto alla sistemazione nei campi e a fornire beni di prima necessità.

Rifugiati fuori dai campi profughi

"Stiamo aprendo un nuovo capitolo nella vita dei rifugiati in Grecia - ha spiegato il commissario per gli aiuti umanitari Christos Stylianides, che ha presentato ad Atene l'iniziativa - l'obiettivo é portarli fuori dai campi e aiutarli a ricostruire una vita normale". Il nuovo progetto, ha ricordato il Commissario all'immigrazione Dimitris Avramopoulos, fa parte di un piano piu' ampio: "circa 1,3 miliardi sono a disposizione della Grecia per la gestione della crisi migratoria".

Un aiuto all'economia, ma rischio boomerang

Che cosa succede adesso? I richiedenti asilo che fino ad oggi vivevano nei campi profughi potranno cercarsi un appartamento, sulle isole o nelle città elleniche, e avranno anche un piccolo assegno mensile con cui comprare generi di prima necessità. Per i molti greci che hanno case da affittare é una manna, soprattutto vista la crisi generalizzata. E anche i commercianti potranno guadagnare qualcosina vendendo prodotti ai rifugiati. Ma la paura nascosta di tutti é che i richiedenti asilo non ripartano mai più.

Grecia ultima meta dell'immigrazione

Sono infatti centinaia di migliaia i rifugiati siriani che vivono in Grecia e vorrebbero andare nei Paesi del Nord Europa. Se però, come sta succedendo, gli viene offerta una casa e un assegno mensile la loro situazione precaria potrebbe diventare stabile. E questa é la paura di molti: che i richiedenti asilo si rifacciano una vita in Grecia, dimentichino il Nord Europa, e decidano di restare, con tutti i pro e i contro del caso.