Dalla Moldavia la minaccia del finto Prosecco

Il Prosecco minacciato dal finto Prosek

Come ogni prodotto di successo anche il Prosecco viene imitato. A farlo sono le cantine moldave che hanno lanciato sul mercato dell'Est Europa il Prosek, un vino bianco frizzante il cui nome strizza l'occhio al Prosecco prodotto in veneto e Friuli. Un danno di immagine per il Made in Italy ed economico per le nostre cantine. Certo, ad oggi la richiesta del mercato, soprattutto britnnico, di Prosecco é superiore alla produzione. Ma per il governo proteggere un simbolo del nostro agroalimentare é prioritario.

De Castro: la Commissione attenta alla protezione dei prodotti locali

"Ancora una volta la Commissaria al Commercio Ue Cecilia Malmstrom dimostra che la Commissione europea e' in prima fila quando si tratta della protezione dei prodotti a indicazione geografica", dichiara l'on. Paolo De Castro, primo vice presidente della Commissione agricoltura al Parlamento europeo, in seguito alla risposta ottenuta dalla Commissione europea alla sua interrogazione sull'uso scorretto della denominazione Prosecco in Moldavia.

Pressioni sul governo moldavo

Dalla replica della Malmstrom emerge che "la Commissione sta facendo pressione sulle autorita' moldove fino al piu' alto livello - dice De Castro - e i segnali dati dal primo ministro Pavel Filip sono positivi". E' "l'ennesima dimostrazione che l'Ue e' una risorsa anche per risolvere questo tipo di problemi, grazie alla possibilita' di affiancare all'iniziativa nazionale il peso negoziale di ventotto paesi".

Nessun obbligo per la Moldavia di perseguire i truffatori

Certo, la Moldavia non é un paese europeo e dunque i suoi produttori non devono sottostare alle regole comunitarie che vietano di copiare un prodotto tipico. tuttavia il Paese dell'Est aspira ad entrare nell'Unione e dunque vuole mantenere buoni rapporti con Bruxelles, soprattutto per continuare a beneficiare dei fondi di pre adesione e dell'accesso agevolato al mercato comune di cui gode.