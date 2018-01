Davos, Merkel e Macron contro Trump: "Il populismo è un veleno"

Davos: è arrivato Trump per partecipare ai lavori del Wef

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a Davos per partecipare ai lavori del World Economic Forum. Atterrato con l'Air Force One a Zurigo, ha raggiunto la cittadella svizzera sulle Alpi - completamente blindata - a bordo di un elicottero. In giornata, il Presidente avrà una serie di incontri bilaterali, tra i quali con Merkel e Netanyahu, per poi intervenire domani e illustrare la sua "America First" agenda.

Merkel a Davos, "il populismo è un veleno"

Il cancelliere tedesco, Angela Merkel (Cdu) e' intervenuto alla 48ma edizione del Forum di Davos. Dopo il suo intervento, Angela Merkel ha risposto alle domande di Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum. La Germania ha due temi in agenda: in primo luogo l'invecchiamento della società. Il cancelliere propone un'iniziativa franco-tedesca per la ricerca sull'intelligenza artificiale. Il secondo inerente il rafforzamento del multilateralismo: "Abbiamo 16 Stati federati in Germania e dobbiamo sempre trovare compromessi. Ci vuole pazienza", ha dichiarato il cancelliere. Merkel si è scagliata contro il populismo, che ha definito "un veleno", pur spronando a evitare la frammentazione e l'esclusione sociale. Riguardo la Germania, Merkel ha dichiarato: "Chiuderci non porterà la Germania a un buon futuro. Il protezionismo non e' la risposta. Dobbiamo trovare risposte multilaterali". Soprattutto nell'era digitale, ha detto Merkel, nessuno deve essere lasciato indietro.