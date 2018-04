Dazi, Trump torna a minacciare l'Ue: "Concessioni oppure fine delle esenzioni"

Dazi: Usa, concessioni o fine proroga esenzione Ue

Le esenzioni dei dazi su acciaio ed alluminio non saranno prolungate per la Ue oltre il primo maggio se non ci saranno concessioni in cambio: lo ha detto alla Cnbc il consigliere economico di Trump, Larry Kudlow. "E' molto importante che certi nostri amici facciamo delle concessioni su pratiche commerciali, tariffe e tasse. Per esempio, uno dei problemi e' quello del trattamento equo per le auto e noi vorremmo vedere qualche concessione dall'Europa", ha spiegato.

Dazi: Berlino, da 1 maggio via a tariffe su acciaio e alluminio

Non a caso la Germania si aspetta che dal primo maggio gli Usa imporranno dazi del 25% alle importazioni di acciaio e del 10% a quelle di alluminio. Lo rivelano fonti del governo tedesco, alla viglia della partenza del cancelliere Angela Merkel per Washington. "Al momento - dicono le fonti - presumiamo che le tariffe verranno applicate dal primo maggio, alla scadenza del periodo di esclusione deciso temporaneamente dall'amministrazione Usa, per l'Ue, l'Argentina, l'Australia, il Brasile e la Corea del Sud. "A quel punto - aggiungono le fonti tedesco - vedremo cosa fare".