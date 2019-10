Dazi, via alla trade war Usa-Ue. La Francia annuncia misure ritorsive

Dazi: Francia annuncia "misure ritorsive" contro Usa

Parigi metterà a punto, in concertazione con l'Unione europea, "misure di ritorsione" contro i dazi americani. Lo ha annunciato il governo francese. La decisione arriva dopo che la Commissione europea aveva chiesto agli Stati Uniti di evitare di imporre dazi dopo la decisione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto) nella disputa sui sussidi a Airbus, altrimenti l'Ue adottera' delle "contromisure" nell'ambito del caso dei sussidi a Boeing. Lo ha detto la portavoce della Commissione, Mina Andreeva. "Una decisione del Wto e' imminente. La Commissione reagira' al momento opportuno", ha detto la portavoce. "La posizione dell'Ue e' chiara e coordinata con gli Stati membri. Dovremmo evitare di imporre Dazi reciproci" perche' "questo danneggerebbe le nostre economie, il commercio globale e l'industria aeronautica". La portavoce ha ricordato che il Wto ha dichiarato contrari alle regole i sussidi concessi sia dall'Ue sia dagli Usa. "Abbiamo detto agli Usa che siamo pronti a lavorare con loro per una soluzione equilibrata e giusta" per la nostra industria aeronautica. Ma "se gli Usa decideranno di imporre contromisure autorizzate, l'Ue fara' lo stesso", ha avvertito la portavoce.

Dazi: Usa, pronti a negoziare con Ue per risolvere disputa

Gli Stati Uniti sono pronti a negoziare con l'Unione europea per risolvere la faida Airbus-Boeing. Lo ha detto il rappresentante al Commercio americano Robert Lighthizer, dopo che l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) ha riconosciuto a Washington il diritto di imporre tariffe su 7,5 miliardi di dollari di export del Vecchio Continente. I Dazi Usa scatteranno dal prossimo 18 ottobre. Lighthizer ha rimarcato come gli "aiuti illegali ad Airbus" abbiano "seriamente colpito" l'industria e i lavoratori statunitensi. "Ci aspettiamo di avviare negoziati con l'Unione europea volti a risolvere questa questione in un modo tale che sia a vantaggio dei lavoratori americani", ha dichiarato Lighthizer in una nota.