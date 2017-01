Dieselgate, Volkswagen ammette le colpe, multa da 4,3 mld negli Usa

Negli Stati Uniti Volkswagen pagherá cara la sua decisione di truccare i motori diesel. La compagnia automobilistica tedesca si riconosce colpevole di tre reati penali negli Usa per il Dieselgate e pagherá una sanzione di 4,3 miliardi di dollari, che va ad aggiungersi ai 17,5 miliardi di dollari giá concordati come risarcimento civile per la class action. Lo annuncia il dipartimento alla Giustizia Usa secondo il quale VW é colpevole di frode negli confronti degli Stati Uniti e di violazione del Clean Air Act per aver installato sui suoi veicoli diesel un 'defeat device' che consentiva di denunciare livelli di emissioni inferiori a quelli reali. La compagnia diovrá pagare una multa di 2,8 miliardi per aver infranto il codice penale e altri 1,5 miliardi di dollari di risarcimenti civili.

Per le autoritá Usa si tratta di reati premeditati

Il ministro della Giustizia Usa, Loretta Lynch precisa che l'entita' delle penalita' riflettono l'inusuale livello di premeditazione con cui i reati sono stati portati avanti dai vertici di Volkswagen. "La consapevolezza e le scelte - dice il ministro - dimostrano che si tratta di decisioni prese a livello esecutivo e questo li caratterizza dalla altre compagnie". Insieme alla dichiarazione di colpevolezza il dipartimento alla Giustizia ha annunciato l'incriminazione di altri 5 executive Vw, oltre quello gia' incriminato in precedenza, per il caso Dieselgate. I sei sono tutti executive tedeschi, capi divisione o supervisori e sono stati identificati come Heinz-Jakob Neusser, Jens Hadler, Richard Dorenkamp, Bernd Gottweisd e Jurgen Peter. A loro si aggiune Oliver Schmidt, gia' arrestato sabato scorso in Florida. Secondo Lynch e' "ancora troppo presto" per prevedere come le autorita' Usa lavoreranno con quelle tedesche per portare i manager davanti alla giustizia Usa. Inoltre Lynch non esclude altre eventuali incriminazioni. L'accordo di Volkswagen con il Dipartimento alla Giustizia Usa prevede una cooperazione dell'azienda con gli inquirenti.

Vendite record nel 2016 nonostante lo scandalo

Le vendite della Volkswagen nel 2016 sono cresciute del 3,8% al livello record di 10,3 milioni di unita'. Il gruppo automobilistico tedesco continua a crescere malgrado nel mondo l'impatto del Dieselgate. VW, che controlla i marchi Volkswagen, Audi, Seat, Porsche e Skoda, ha superato il suo precedente record del 2014 che era di 10,14 milioni auto vendute. Nel 2015, proprio a causa dello scandalo delle false emissioni, VW era scesa a 9,93 milioni di unita'. "L'anno 2016 - commenta l'amministratore delegato Matthias Mueller - e' stato u anno molto importante per noi. Abbiamo fatto progetto per superare la crisi del diesel e, nello stesso tempo, abbiamo avviato un cambiamento epocale". Le vendite del gruppo sono guidate da quelle in Cina dove le consegne sono cresciute del 12%, l'Europa registra una crescita del 4%, mentre negli Usa, dopo e' scoppiato il Dieselgate, le vendite sono scese del 2,8%. A livello mondiale la rivale di VW e' la giapponese Toyota che non ha ancora annunciato le sue vendite di fine anno. Il mese scorso ha fatto sapere che si aspetta di superare di poco i 10 milioni di unita'.