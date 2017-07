Difesa, gli Usa schierano i missili Patriot al confine russo

La Nato ha dotato la Lituania di missili Patriot

Ufficialmente sono stati installati per delle esercitazioni militari, ma la decisione degli Usa di installare batterie di missili Patriot in Lituania, orientandoli verso la Federazione russa, lascia poco spazio alle interpretazioni. Washington ha organizzato una esercitazione militare in grande stile per rispondere a quella voluta dal Cremlino e da Minsk che ha coinvolto oltre centomila militari.

Esercitazioni militari al confine tra Europa e Russia

Prove di forza al confine russo-europeo insomma. I missili Patriot sono in grado di intercettare velivoli anche a grande distanza. In questo modo gli Usa dotano di uno scudo anti-aereo le tre piccole repubblica baltiche (Estonia, Lituania e Lettonia) che sono sprovviste di un efficace sistema di difesa.

Guerra silenziosa sui cieli d'Europa

Sono ormai diversi mesi che i bombardieri russi, capaci di trasportare anche testate nucleari, sfiorano i confini delle repubbliche baltiche, ma anche quelli di Polonia e Gran Bretagna. L'obiettivo é misurare i tempi di risposta delle aviazioni nazionali e identificare possibili falle in previsione di un attacco.

Ucraina, Stoltenberg: la Russia ritiri truppe

Le frizioni tra Usa e Europa, unite nella Nato, e la Russia é dovuta principalmente alla guerra in Ucraina e all'annessione unilaterale della Crimea. "La Russia ha continuato ad agire in maniera aggressiva contro l'Ucraina, ma la Nato e gli alleati della Nato restano al suo fianco", ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante una conferenza stampa con il presidente ucraino Petro Poroshenko. Mosca, ha proseguito Stoltenberg, deve "ritirare le migliaia di soldati dall'Ucraina e cessare di supportare i miliziani" che operano nell'est del paese. "Siamo qui per mostrare la solidarieta' della Nato all'Ucraina e il nostro deciso appoggio alla sovranita' e all'integrita' territoriale del vostro paese", ha aggiunto Stoltenberg al termine dell'incontro.

L'Ucraina entra nella Nato

La visita di Stoltenberg a Kiev arriva all'indomani della missione del segretario di Stato Usa, Rex Tillerson che ha chiesto a Mosca di "effettuare un primo passo per la distensione" della situazione nell'est dell'Ucraina. La Nato e l'Ucraina, ha ribadito Stoltenberg, inizieranno la discussione del programma di adesione di Kiev all'Alleanza, ma il presidente ucraino ha aggiunto che la richiesta di adesione non avverra' nell'immediato. "Riteniamo che sia necessario iniziare una discussione riguardo il piano d'azione per la nostra adesione - ha detto Proshenko - e le nostre proposte riguardo a tale discussione sono state accolte". Tuttavia, ha aggiunto, Kiev non ha ancora i requisiti necessari per aderire all'Alleanza, ma ha "un piano per i prossimi tre anni, da qui fino al 2020 e sappiamo chiaramente cosa fare. E' la prima volta che abbiamo una chiara road map su quello che dobbiamo fare e quando", ha concluso.