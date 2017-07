Dollaro debole sull'euro: conseguenze sull'export

Il dollaro perde valore rispetto all'euro

Il dollaro non é mai stato cosí debole rispetto all'euro da un anno a questa parte. Buone notizie per chi importa da fuori l'Unione o ha in programma di fare un viaggio negli States, un po' meno per l'industria che teme di doversela vedere con un super euro. Ma anche se i livelli di tre anni fa, quando con un euro si avevano quasi 1,4 dollari, sono ancora lontani, il timore di un dollaro forte preoccupa l'industria.

L'Ero si apprezza sul dollaro

L'euro vola al top da un anno sul dollaro e il biglietto verde arretra anche su yen e sterlina, dopo che Donald jr, il figlio del presidente Usa Donald Trump, ha dimostrato di sapere che Mosca intendeva danneggiare Hillary Clinton, diffondendo i testi delle mail con i suoi contatti con l'avvocatessa russa Natalia Veselnitskaya, vicina al Cremlino. Questa mattina la moneta unica si attestava a 1,1485 dollari, il massimo dal maggio 2016 e avanza fino a 130,68 yen. Il biglietto verde s'indebolisce anche sulla sterlina a 1,2855. Secondo gli esperti il rialzo dell'euro e' anche legato al brusco aumento della produzione industriale italiana, salita a maggio dello 0,7% rispetto ad aprile e del 2,8% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

La Yellen non cambia la politica monetaria americana

Sembra che la governatrice della Fed, Janet Yellen, durante la sua audizione al Congresso Usa non abbia mostrato segni di voler modificare la linea di riduzione degli stimoli. Secodno la governatrice l'economia Usa è sufficientemente forte per assorbire ulteriori e graduali rialzi dei tassi e un lento processo di riduzione dell'ampio portafoglio di bond detenuto dalla banca centrale. In scia al'intervento di Yellen l'euro/dollaro ha toccato un minimo intraday a 1,1414, ma il cambio resta comunque non lontano dal picco odierno di 1,1489, il livello più alto da oltre 14 mesi.