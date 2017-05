Dove sederanno gli eurodeputati di En Marche? Dubbi a Strasburgo

Emmanuel Macron, leader di En marche

Le urne per le presidenziali francesi si sono appena chiuse che giá a Bruxelles si pensa al 2019, quando si terranno le prossime elezioni europee. La domanda che tutti si fanno é dove siederanno gli eurodeputati eletti sotto la sigla di Repubblique en Marche? Ad essere interessati sono soprattutto quelli dell'Alde, i liberali guidati da Guy Verhofstadt. Sí, proprio il leader belga che aveva aperto al Movimento 5 Stelle.

L'Alde punta gli occhi su Macron

Se Macron, liberale moderato, ex ministro dell'Economia del socialista Francois Hollande, dovesse decidere di affiliarsi ai Liberai europei, porterebbe nelle casse del gruppo un bel numero di eurodeputati che farebbero diventare l'Alde la terza forza politica del Parlamento europeo. Per Verhofstadt sarebbe un bel colpo, di fatto cosí sottrarrebbe poltrone al Ps.

Anche i socialisti guardano a En Marche!

Ma anche il gruppo socialista europeo é interessato alla questione. Tutto dipende dalla piega che prenderà il Ps. Ad oggi infatti il Partito socialista francese sta attraversando un momento di crisi che non sembra destinato a risolversi tanto presto. Macron, ex Ps, ha lasciato il partito per fondare En Marche appena un anno fa e alle elezioni presidenziali ha cannibalizzato l'elettorato del partito socialista.

Il Partito socialista francese sull'orlo della dissoluzione

Ora il Ps vive un momento di crisi, con il premier Valls che ha fatto richiesta di entrare nella neonata formazione (richiesta respinta). Ma sono molti che dal Ps vogliono passare a En Marche. E se fino ad oggi il Partito socialista europeo si é schierato con Hollande e il suo candidato Benoit Hamon, non é detto che possa virare a seconda della piega che prenderà il dibattito politico a Parigi.

Anche i popolari guardano interessati alle vicende francesi

In tutto questo bailamme sembrano rimanere fuori dai giochi i popolari, che però guardano con apprensione alla sorte del partito repubblicano. La disastrosa fine che ha fatto Francois Fillon e la leadership finita in malo modo di Sarkozy gettano un'ombra grigia sul futuro del partito e della sua pattuglia a Strasburgo.