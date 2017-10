Droni, allarme sicurezza: più di 1200 incidenti nel 2016. Nuove regole Ue

Allarme sicurezza sui droni: più di 1200 incidenti nel 2016

La Commissione europea vuole accelerare sull'attuazione di norme in tutta l'Unione in merito all'utilizzo dei droni. Con un comunicato, Bruxelles ricorda che nel 2016 in Europa sono stati segnalati oltre 1.200 eventi rilevanti per la sicurezza, incluse collisioni mancate tra droni e velivoli. Questo sottolinea il bisogno urgente di un quadro normativo dell'Ue moderno e flessibile. La Commissione pertanto chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di approvare la sua proposta di dicembre 2015 per creare un quadro normativo per i droni.

La Commissione Ue vuole accelerare per avere nuove regole di utilizzo dei droni

n attesa dell'adozione, l'impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (Sesar), istituita dalla Commissione, metterà a disposizione mezzo milione di euro a sostegno della dimostrazione di servizi di "geo-fencing", un sistema che può impedire automaticamente ai droni di volare in zone soggette a restrizioni, ad esempio vicino agli aeroporti. "I droni offrono grandi opportunità per nuovi servizi e imprese; ecco perché vogliamo che l'Europa diventi un leader globale - ha commentato la commissaria ai Trasporti Violeta Bulc -. Sono certa che il nostro quadro normativo moderno e flessibile porterà alla nascita di nuovi campioni europei in questo settore. Ma la sicurezza deve sempre essere al primo posto: se non prendiamo provvedimenti".