Ecco chi é Antonio Tajani, il nuovo presidente del parlamento europeo

Ecco chi é Antonio Tajani, presidente del parlamento Ue

Poliglotta e affabile, Antonio Tajani ha vinto la sfida contro Gianni Pittella anche per la sua capacità di dialogare con tutti gli eurodeputati dell'Aula di Strasburgo. A Bruxelles Tajani é un politico di lunga data visto che é approdato al Parlamento nel 1994 per poi passare alla Commissione come commissario ai Trasporti e all'Industria nel 'governo' Barroso prima di tornare all'Eurocamera.

Un passato da giornalista per Tajani

Secondo il sito Politico Tajani oltre il suo stipendio Ue ha dichiarato a giugno 2014 121 mila euro di guadagni provenienti da altre fonti. Sessantatreenne, Tajani ha lavorato come giornalista e in gioventú fu un monarchico. È stato giornalista professionista e giornalista parlamentare redattore de "Il Settimanale"; conduttore in Rai del Gr1; responsabile della redazione romana de "Il Giornale".

Tajani tra i fondatori di Forza Italia

E' stato uno dei fondatori di Forza Italia nel 1994 e da allora non ha mai abbandonato Silvio Berlusconi. Considerato l'uomo forte del Cav a Bruxelles, Tajani radica il suo consenso politico nel Lazio. Il fatto di essere stato portavoce di Berlusconi agli inizi di Forza Italia gli ha causato diversi problemi a livello europeo visto che molti eurodeputati, anche dello stesso Ppe, non vedono di buon occhio la vicinanza con il fondatore di Forza Italia.