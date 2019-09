Scissione Pd, ecco chi sono i renziani al Parlamento europeo

La decisione di Matteo Renzi di dire addio al Partito Democratico per fondare un suo movimento arriva a Strasburgo come un fulmine a ciel sereno. La scelta dell'ex premier di rompere con i Dem era nell'aria, ma in pochi si aspettavano una escalation tanto rapida, soprattutto visto che il governo Conte é appena nato.

La domanda che tutti gli eurodeputati del gruppo S&D si fanno é una: chi seguirà Renzi? E in quale famiglia politica il nuovo partito troverà casa? Alla prima domanda é difficile dare una risposta. I renziani a Strasburgo sono Simona Bonafé, che é stata coordinatrice della campagna per le primarie nel 2012. C'é anche Pina Picierno e Giosi Ferrandino. Ma nessuno sembra intenzionato ad uscire dal Pd, né Renzi ha interesse che accada.

Se infatti si formasse un nuovo gruppo ci sarebbe l'incognita della famiglia politica di appartenenza e la permanenza nel gruppo S&D non sarebbe scontata. Meglio rimanere uniti, anche perché al Parlamento europeo significa avere piú peso nelle contrattazioni con gli altri gruppi.

Rimane invece una incognita che cosa fará Nicola Danti, fiorentino come l'ex sindaco e renziano doc, che subentra come eurodeputato a Roberto Gualtieri, ritornato a Roma come Ministro dell'Economia.

Tommaso Cinquemani