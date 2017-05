Effetto Macron, Labour verso la scissione: nascono i Progressisti

Jeremy corbyn, il segretario del Labour

Tony Blair lo ha sempre detto: per vincere le elezioni bisogna puntare a conquistare l'elettorato moderato, il centro, il ventre molle dell'opinione pubblica che non vuole toni sguaiati, ma proposte rassicuranti è in linea con la tradizione. Lezione imparata molto bene da Emmanuel Macron, che con il suo En Marche! ha conquistato l'elettorato moderato francese proponendosi come alternativa vera ai vecchi partiti ma anche all'estrema destra di Marine Le Pen.

L'effetto Macron si fa sentire sulla Gran Bretagna

E l'onda lunga delle elezioni francesi è arrivata fino in Gran Bretagna. Il Labour è infatti ai minimi storici e le prossime elezioni Politiche si preannunciano una vera Caporetto. I sondaggisti danno i laburisti al 30% mentre i Tory del premier May al 40% ed oltre. E se il segretario Jeremy Corbyn non sarà in grado di risollevare le sorti del partito nel brevissimo o tempo l'ala moderata ne chiederà la testa.

Corbyn non lascia e non cambia la linea del partito

Il fatto è che Corbyn è stato eletto dagli iscritti al partito, molti dei quali legati ai sindacati, che hanno posizioni massimaliste in confronto ad una opinione pubblica che invece è moderata. Insomma, se il Labour parla ai suoi iscritti è invece lontano dalla grande maggioranza degli elettori che, al pari della Francia, cerca messaggi rassicuranti.

L'ala centrista medita la scissione dal Labour

Ma il segretario del Labour sembra non sentirci da questo orecchio. Non ha alcuna intenzione di dimettersi in caso di sconfitta e non vuole modificare la linea politica del partito. Ecco allora che l'ala moderata del Labour sta meditando la scissione e la creazione di un nuovo partito di centro. Il nome già c'è: i Progressisti. Una formazione che, come insegnava Blair, ha l'obiettivo di intercettare il voto moderato che non guarda a May.