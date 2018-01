Elezioni 2018, il Pd candida Gianni Pitella in Basiliacata.Si apre il caso Pse

ELEZIONI 2018, IL PD CANDIDA GIANNI PITTELLA IN BASILICATA

Il Pd cala gli assi per le elezioni 2018 in Basilicata. Il pezzo da novanta è Gianni Pittella, eurodeputato lucano e capogruppo del Pse in Europa, candidato come capolista nell'uninominale al Senato. Si tratta di un altro dei nomi che dall'Europa tornano in Italia per presentarsi alle urne.

Pittella (S&D): "Europa fattore fondamentale per lo sviluppo"

Pittella spiega in una intervista al "Mattino" la scelta di lasciare Bruxelles per Roma, candidandosi per il Senato alle prossime elezioni del 4 marzo: "C'e' bisogno di rilanciare il nostro ancoraggio europeo in un momento in cui viene messo sciaguratamente in discussione, nella convinzioni che senza Europa saremmo perduti. L'Europa non e' una teorica presenza, ma un fattore fondamentale per il nostro sviluppo. L'Europa e' la nostra dimensione e indica il futuro del Sud e le sue possibilità di riscatto". Per quanto riguarda, invece, l'eventualita' che anche in Italia si formi dopo le elezioni una "grande colazione" sul modello tedesco, Pittella si augura che non sara' cosi': "Il voto ci premiera'. Si dice che il piano di Renzi sia dare una svolta macroniana al Pd, o forse la nascita di un nuovo soggetto politico, sul modello di "En marche". Quello di cui si parla non e' quello che poi si realizza. In ogni caso non potra' mai essere in discussione l'appartenenza del Pd alla famiglia dei socialisti europei", ha concluso l'europarlamentare del Pd.

Elezioni 2018, M5s: "Fuggi fuggi di parlamentari Ue"

"La presentazione delle liste alle prossime elezioni politiche rende chiara e ben visibile la differenza fra i partiti e il Movimento 5 Stelle. Le candidature degli europarlamentari Matteo Salvini, Gianni Pittella, Lorenzo Cesa, Raffaele Fitto, Flavio Zanonato e Lorenzo Fontana sono un tradimento della fiducia di tutti gli elettori che li hanno votati alle ultime elezioni europee e che speravano in un loro impegno in Europa. A differenza loro tutti gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle continuano a rispettare il mandato ricevuto, a difendere cittadini e imprese italiane e rendere piu' forte l'Italia in Europa". Lo afferma l'europarlamentare M5s Ignazio Corrao, coordinatore nazionale della campagna di Luigi Di Maio. "La verità - riprende - è che questi politici cercano solo una poltrona comoda per i prossimi cinque anni. Oggi è una giornata di lavoro nelle Commissioni parlamentari qui a Bruxelles, ma nessuno dei miei colleghi e' presente. Ci siamo solo noi del Movimento 5 Stelle. Il fuggi fuggi da Bruxelles è uno scandalo tutto italiano che dimostra il fallimento di questa classe dirigente. Sono professionisti della politica che dovrebbero fare il lavoro per il quale sono stati eletti e per il quale sono pagati profumatamente. In Europa si decide il 70% della legislazione nazionale, si discutono importanti dossier su agricoltura, politica monetaria, immigrazione. L'assenza degli italiani a questi importati tavoli negoziali è un danno enorme perché non c'è nessuno a far sentire la voce dell'Italia".