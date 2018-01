Elezioni 2018, nel programma M5s sparisce il referendum sull'euro. E poi...

ELEZIONI 2018 PROGRAMMA M5S: ECCO IL PIANO DI GOVERNO

Il Movimento 5 Stelle ha lanciato il suo programma per le elezioni politiche 2018. Tra i 20 punti proposti nel piano di governo per cambiare l'Italia, però, trova ben poco posto l'Europa. E dell'approccio aggressivo che ci si poteva aspettare, e che molta parte della base M5s vorrebbe, non c'è traccia.

ELEZIONI POLITICHE 2018 PROGRAMMI: NEL PROGRAMMA M5S MANCA IL REFERENDUM SULL'EURO

Manca il referendum sull'euro tra i 20 punti del programma di governo M5S. Luigi Di Maio, parlando del punto sull'Europa precisa invece che il M5S "non vuole rompere con l'Ue" ma, sul deficit, "vuole andare ai tavoli europei per chiedere ciò che altri Paesi hanno avuto" e poter fare "investimenti in deficit in settori ad alto moltiplicatore". "Ridurremo di 40 punti il rapporto tra debito pubblico e Pil", sottolinea Di Maio.

ELEZIONI 2018, M5S: "SE ANDIAMO AL GOVERNO STOP AL CETA"

C'è però spazio ad alcune dichiarazioni a mezzo stampa in cui il M5s preannuncia intenzioni bellicose nei confronti dei trattati commerciali sottoscritti dall'Ue. "Con il MoVimento 5 Stelle al Governo, il Ceta, l'accordo internazionale di libero scambio tra Unione Europea e Canada, vedrà lo stop definitivo così come già previsto all'interno del nostro Programma Nazionale Agricoltura". Lo dichiarano in una nota stampa congiunta i deputati 5stelle Mirko Busto e Paolo Parentela. "Un effetto domino che coinvolgerà anche tutti quei trattati internazionali che, rivedendo al ribasso gli standard di sicurezza alimentare, minacciano Made in Italy, ambiente e salute".