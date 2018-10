Elezioni Assia, Merkel non si ricandida alla presidenza Cdu e da cancelliera

GERMANIA: MERKEL, CON MIA DECISIONE SPERO CONTRIBUTO A GOVERNO

"Con questa decisione (di non ricandidarsi alla guida della Cdu e quindi alla guida del governo, ndr) spero di dare un contributo al governo federale per concentrare le sue forze sul buon governo". Così la cancelliera tedesca Angela Merkel in una dichiarazione da Berlino.

GERMANIA: MERKEL, GIUNTO MOMENTO APRIRE NUOVO CAPITOLO, NON MI RICANDIDO

"Non sono nata cancelliera e non l'ho mai dimenticato ma oggi è giunto il momento di aprire un nuovo capitolo". Così Angela Merkel ha confermato di persona in una dichiarazione fatta dalla sede del suo partito la decisione di lasciare i suoi incarichi. Merkel ha annunciato che al Congresso della Cdu non si ricandiderà alla presidenza del partito, né all'incarico di cancelliera nel 2021. "Non voglio più ricoprire incarichi politici", ha detto.

Germania: dopo 18 anni Merkel non si candida a presidenza Cdu

Dopo 18 anni, la cancelliera tedesca, Angela Merkel, non si ricandiderà alla presidenza della Cdu. Lo riferiscono diversi media tedeschi citando fonti del partito. La decisione arriva all'indomani della seconda batosta elettorale, in Assia dopo quella in Baviera, per la Cdu e per la Spd, i partiti della coalizione di governo nazionale.