Elezioni Assia, nuova batosta Merkel: Cdu ai minimi dal '66, spettro voto

ELEZIONI ASSIA, UNA NUOVA BATOSTA PER ANGELA MERKEL

Nuova batosta per la Cdu della cancelliera tedesca, Angela Merkel, e per la Spd, sua alleata nel governo nazionale. Dopo la Baviera è l'Assia a rivelarsi impietosa per la coalizione di governo (GroKo) e a confermare il momento esaltante dei Verdi in un voto che premia anche il partito di ultradestra AfD, che balza al 13%. A ore la Merkel tirerà le somme dei contraccolpi del voto, con lo spettro di un voto anticipato se dovesse saltare l'asse Cdu-Spd, ma il presidente uscente e suo fedelissimo, Volker Bouffier, resterà in sella e chiude a eventuali coalizioni senza la Cdu.

ELEZIONI ASSIA, CDU AI MINIMI DAL 1966

L'Unione cristiano democratica (Cdu) incassa la peggiore sconfitta dal 1966 fermandosi al 27,3% e perdendo 11 punti rispetto alle elezioni di cinque anni fa, secondo i primi exit poll diffusi dalla Zdf, seconda emittente televisiva pubblica del Paese. I socialdemocratici (Spd) calano invece al 19,1%, ossia 11,1% in meno rispetto al 2013, peggior risultato in Assia dal 1946.

ELEZIONI ASSIA, L'SPD DA' LA COLPA ALLE TENSIONI INTERNE

Il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha attribuito alle tensioni nella coalizione di governo nazionale (GroKo) della cancelliera Angela Merkel le cause della nuova batosta elettorale in Assia. La Cdu e la Spd hanno sofferto un "forte calo dei voti", ha sottolineato la leader Andrea Nahles dopo i primi exit poll. Parte di questa perdita è dovuta alla "situazione della Spd", ha ammesso, aggiungendo però che una "responsabilità considerevole" è da attribuire al lavoro della coalizione, che paga le continue tensioni interne. E ora lo spettro del ritorno al voto è sempre più forte.