Elezioni Austria risultati: trionfo Kurz, boom Verdi. Ora il rebus alleanze

Elezioni Austria: trionfa Kurz, boom Verdi e crolla l'ultradestra

Due trionfi ed un tracollo. I grandi vincitori del voto legislativo in Austria sono il capo dei popolari Sebastian Kurz e i Verdi. Sconfitti,oltre ogni attesa, i sovranisti-nazionalisti dell'Fpoe, l'ultradestra austriaca. Il primo perché uscito indenne e anzi vittorioso da una crisi potenzialmente devastante, i secondo perché non solo riescono a tornare nel Nationalrat, il Parlamento austriaco, ma lo fanno mettendo a segno un risultato storico, aprendo teoricamente la strada ad un'alleanza su cui nessuno avrebbe scommesso alla vigilia del voto e che oggi, invece, per quanto difficile sotto il profilo programmatico, sarebbe quella più stabile dal punto di vista dei numeri.

Debacle dell'estrema destra dopo l'Ibizagate

Una debacle, invece, per l'Fpoe, che sulla scorta dello scandalo dell'"Ibizagate" lascia sul terreno ben 10 punti, un risultato decisamente inferiori anche al più negativo dei sondaggi della vigilia. Stando alle proiezioni, l'Oevp di Kurz guadagna 5,7 rispetto alle legislative del 2017, con un risultato del 37,1%. Altro trionfo - questa volta sorprndente rispetto alle previsioni - quello dei Verdi di Werner Kogler, che con il 14% dei voti guadagnano oltre 10 punti che certamente sono da mettere in relazione anche con lo tsunami dei cortei globali dei ragazzi di "FridaysForFuture" firmati Greta Thunberg, ma segnano anche un'ipoteca ambientalista importante, sia che dovessero ritrovarsi in un nuovo esecutivo a guida Kurz, sia che prendano la via dell'opposizione. Un vero e proprio tracollo, invece, quello dell'ultradestra dell'Fpoe, piombata al 16%: è il prezzo pagato per il recente caso delle "spese pazze" a spese dei contribuenti, ma anche e soprattutto per lo scandalo dei video realizzato in una villa di Ibiza, in cui si vede l'oramai ex vicecancelliere Heinz-Christian Strache promettere appalti pubblici ad una presunta ereditiera russa in cambio di "aiuti" al suo partito. Deludente anche la performance dei socialdemocratici: un 21,8% che assicura all'Spoe di Pamela Rendi-Wagner un dignitoso secondo posto, ma si tratta pur sempre di un'emorragia di 5 punti che indebolisce una ipotetica trattativa con Kurz per un'eventuale riedizione della Grosse Koalition, per la quale pure dietro le quinte tifano, a Vienna. Buon risultato, infine, per i liberali di Neos - interessati ad un'eventuale coinvolgimento di governo - che sono riusciti a guadagnare 2 punti al 7,8% dei consensi.

Elezioni Austria, ora palla a Kurz per la formazione del governo

Ora tutti gli sguardi a Vienna sono rivolti ai Verdi. L'entusiasmo per il leader del partito Werner Kogel è alle stelle, accolto a tutto volume dalle note di "Don't stop me now" dei Queen alla festa elettorale degli ambientalisti. "Benvenuti a questo Sunday for Future", ha gridato il leader alla folla, con riferimento evidente ai "FridaysForFuture" globali contro i cambiamenti climatici. Ma mentre "Kaiser Kurz" - come qualcuno ha iniziato a chiamare il giovane leader dei popolari - tiene ancora coperte le sue carte ("rifletterò con attenzione su ogni passo da compiere. Se avrò l'incarico di formare il governo, andrò incontro a tutti i partiti"), i Verdi hanno iniziato a porre condizioni: l'Austria deve diventare "il Paese numero uno in quanto a difesa dell'ambiente e del clima", scandisce Kogler, mentre per la leader del partito a Vienna, Birgit Hebein, "è Kurz che ora deve decidere in che direzione intende andare". Certo non è tenero il giudizio nei confronti dell'Fpoe: "E' finita la follia della destra estrema".

Estrema destra verso l'opposizione. Kurz tra popolari, Verdi e liberali

Il problema è che a questo punto le opzioni per il futuro governo sono tutte apertissime. Mentre l'ultradestra, dove gli unici commenti pubblici sono lasciati al segretario generale Harald Vilimsky, sembra aver optato oramai per l'opposizione nonostante avesse detto il contrario durante tutta la campagna elettorale, sulla carta sono possibili sia una coalizione tra popolari e Verdi che un'alleanza tra popolari e socialdemocratici. Ovviamente, la terza opzione è un'alleanza a tre in cui vengano coinvolti anche i liberali di Neos.

La svolta ambientalista di Kurz

Il problema è che dal punto di vista dei programmi sono partiti molto lontani tra loro. Il 33enne Kurz, che si era profilato in passato con un a linea molto rigida sui migranti, ma messo il tema da parte, proponendosi come il grande 'modernizzatore' dell'Austria, con gli elettori - come emerge dai sondaggi - che sembrano convinti delle sue competenze in economia: e qui Kurz ha sempre ribadito posizioni molto rigide, rivolte in genere anche all'Italia, a cominciare dalla proposta di sanzioni automatiche in ambito Ue a chi viene meno agli impegni presi in quanto al rispetto del debito pubblico. Molto diverso il profilo dei socialdemocratici, le cui proposte in campagna elettorale andavano dall'abbassamento degli affitti al reddito minimo, così come quello dei Verdi, che chiedono innanzitutto una tassa sulle emissioni di Co2.

Davanti all'Austria negoziati lunghi e complessi

La maggior parte degli osservatori a Vienna prevede negoziati durissimi e tempi lunghi: insomma, un nuovo esecutivo lo si vedrà solo intorno a Capodanno. Per il giovane capo dei popolari questo voto rappresenta l'ennesimo record: è stato il più giovane ministro degli Esteri, il più giovane leader dell'Oevp, il più giovane cancelliere ed oggi colui che mette a segno il tempo più breve tra un cancellierato e l'altro. A quanto scrive il più autorevole quotidiano austriaco, Der Standard, "ora sta all'Spoe e ai Verdi capire se è possibile una collaborazione con l'Oevp. Ma sta a Kurz dimostrare nelle prossime settimane se è solo bravo a condurre una campagna elettorale oppure se è un vero uomo di Stato".