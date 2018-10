Elezioni Baviera, Csu assorbito dall'Afd. Seehofer e Spd fanno tremare Merkel

ELEZIONI BAVIERA, CROLLO CSU: SEEHOFER PENSA ALL'ALLEANZA CON I FREIE WAEHLER.

E' crollata di dieci punti percentuali rispetto al 2013 la Csu, Unione cristianosociale, alle elezioni regionali celebrate ieri in Baviera: i risultati ufficiali provvisori diffusi alle prime ore di oggi a spoglio delle schede ultimato parlano del 37,2% delle preferenze per il partito di Horst Seehofer. Una "giornata amara", ha commentato il segretario generale del partito, Markus Blume, "un risultato che accettiamo con umiltà e dal quale dovremo trarre lezioni", ha detto Markus Soeder, candidato di spicco del partito alle elezioni. L'elettorato tuttavia - ha proseguito "ci ha affidato il chiaro compito di formare un governo... accettiamo questo compito".

ELEZIONI BAVIERA, LE CONSEGUENZE PER LA MERKEL

Il leader del partito e ministro dell'Interno federale Seehofer si è detto in favore di una coalizione con i Liberi Elettori (Freie Waehler) pur indicando la volontà di parlare con "tutte le forze democratiche", indicazione del fatto che il partito si atterrà all'impegno di non parlare con l'Afd. Le conseguenze per il governo di Angela Merkel potrebbero essere molto pesanti. I due partner di governo infatti sono entrambi in grande difficoltà, sia la Csu sia l'Spd che continua nel suo crollo verticale. Per forza di cose, anche restando al potere, il governo dovrà cambiare le sue politiche accogliendo alcune istanze delle nuove forze se non vorrà restare schiacciato.

ELEZIONI BAVIERA, FORTE MIGRAZIONE DI ELETTORI DALLA CSU ALL'AFD

Molti elettori dei cristiano-sociali in Baviera hanno votato per l'estrema destra di Alternativa per la Germania. Lo riferisce la Zdf, secondo cui il 28% degli elettori di AfD proviene dal bacino della Csu. Un altro 27% degli elettori di AfD in precedenza non era andato a votare